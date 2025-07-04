النيابة تحقق في حادث دائري المعادي بعد دهس تريلا لعدد من السيارات

بدأت نيابة المعادي الجزئية التحقيق في حادث تصادم مروع وقع أعلى الطريق الدائري بمنطقة البساتين، وأسفر عن دهس عدد من السيارات بعد اصطدام سيارة نقل تريلا بالحاجز الخرساني.

وقررت النيابة حجز سائق التريلا وعرضه على الطب الشرعي لتحليل الكشف عن تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت بالتحفظ على السيارة لفحصها ومعرفة أسباب الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة التي كان يقود بها السائق، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة واصطدام التريلا بالحاجز الخرساني، ثم دهسها عدة سيارات أخرى، مما أسفر عن سقوط ضحايا.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى موقع الحادث، وتبين اصطدام سيارة نقل ثقيل بالحاجز الخرساني ووقوع تصادم مع عدد من السيارات الملاكي.

وتواصل المباحث جهودها في سماع أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، للوقوف على ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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