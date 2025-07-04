الجمعة 04 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تحقق في حادث دائري المعادي بعد دهس تريلا لعدد من السيارات

حادث علي الدائري،
حادث علي الدائري، فيتو

بدأت نيابة المعادي الجزئية التحقيق في حادث تصادم مروع وقع أعلى الطريق الدائري بمنطقة البساتين، وأسفر عن دهس عدد من السيارات بعد اصطدام سيارة نقل تريلا بالحاجز الخرساني.

وقررت النيابة حجز سائق التريلا وعرضه على الطب الشرعي لتحليل الكشف عن تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت بالتحفظ على السيارة لفحصها ومعرفة أسباب الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة التي كان يقود بها السائق، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة واصطدام التريلا بالحاجز الخرساني، ثم دهسها عدة سيارات أخرى، مما أسفر عن سقوط ضحايا.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى موقع الحادث، وتبين اصطدام سيارة نقل ثقيل بالحاجز الخرساني ووقوع تصادم مع عدد من السيارات الملاكي.

وتواصل المباحث جهودها في سماع أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، للوقوف على ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطريق الدائري نيابة المعادي البساتين الطب الشرعي

مواد متعلقة

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل المجزر الآلي بالبساتين

جريمة هزت بولاق، حيثيات الحكم في قتل الجنرال اليمني

في ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، اللواء نبيل فراج.. أول الشهداء في اقتحام كرداسة

في ذكرى 30 يونيو.. البطل محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني، كافح الإرهاب وسقط شهيدًا

تفاصيل مقتل شاب علي يد صاحب جراج في منشأة ناصر

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل محل ملابس في حلوان

النيابة تصرح بدفن جثة شاب لقي مصرعه أسفل عجلات المترو بالسيدة زينب

حريق في مخزن كارتون بالهرم

الأكثر قراءة

أخبار مصر: مصرع مهاجم طلائع الجيش وصديقه بطريقة بشعة، مقاولة أنفار فتيات العنب تخرج عن صمتها، قرار لليفربول بشأن نجمه جوتا

بعد مفاجأة أمس، سعر الفراخ اليوم الجمعة 4 يوليو 2025

الأهلي ينهي اتفاقه مع سيراميكا لضم شكري مقابل هذا الثلاثي

لازم تحصل كارثة علشان تشوفونا، مقاولة أنفار فتيات العنب تهاجم الحكومة وتتحدث بوجع عن الطالبة آية (فيديو)

أول قرار من محمد صلاح بعد وفاة ديوجو جوتا

مفاجأة صادمة تقرب وسام أبو علي من الرحيل عن الأهلي

ريبيرو يطير إلى إسبانيا، تعرف على التفاصيل

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

تفاصيل أعلى شهادة ادخار 3 سنوات في بنك القاهرة

13 جنيهًا انخفاضا للبلدي، أسعار بيض المائدة اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تفاصيل تمويل شراء السيارة النقل الدبابة في البنك الزراعي

تباين في أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس ببورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواجهات دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقتها بانتهاء المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية