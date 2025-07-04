إخماد حريق نشب داخل مول شهير بالتجمع

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مول شهير بـمنطقة التجمع شرق محافظة القاهرة، دون وقوع أي إصابات.

حريق مول شهير بالتجمع

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مول شهير بدائرة قسم شرطة التجمع، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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