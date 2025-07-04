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رياضة

لاعب الزمالك المنتظر، وسام أبو علي يستقبل آدم كايد في مصر

وسام أبو علي مهاجم
وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، فيتو

نشر الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، صورة لمواطنه آدم كايد الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الزمالك

ونشر وسام أبو علي ستوري عبر انستجرام لآدم كايد من المطار وعلق: "أراك قريبًا". 

اعتزال شيكابالا

وأعلن شيكابالا نجم وقائد نادي الزمالك، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، من خلال ظهوره في برنامج الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر 2، مساء أمس الخميس.

ونشر شيكابالا فيديو ظهر فيه بالقميص رقم 10 مع نادي الزمالك، قبل أن يظهر نجله نوح وهو يعلق حذاء والده ثم ظهر آدم وهو يرفع قميص الأباتشي.

وكتب شيكابالا أعلى الفيديو: “وداعًا، المنحنى الجنوبي رحلة انتهت ورحلة أخرى ستبدأ من قلب المدرجات”.

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الزمالك نادي الزمالك وسام أبو علي اخبار الزمالك آدم كايد

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