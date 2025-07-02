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زيادة عدد جرارات جمع القمامة، تفاصيل جولة محافظ الدقهلية في قرية كفر الطويلة (صور)

جول. محافظ الدقهلية
جول. محافظ الدقهلية علي المخابز بكفر الطويلة، فيتو

اكتشف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تكدس المواطنين أمام المخابز في قرية كفر الطويله مركز طلخا، وكلف بفتح فرن جديد  لتخفيف الكثافة.

جولة لمحافظ الدقهلية بقري طلخا 
جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية، صباح اليوم للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والتأكد من أوزان رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات، وعدم تجميع البطاقات، وذلك في إطار جولاته اليومية المفاجئة في مختلف القطاعات.

فتح مخبز جديد في كفر الطويلة لتخفيف التكدس 

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من المخابز بمدينة ومركز طلخا، والتقى بالمواطنين أمام المخابز واستمع إليهم وإلى مطالبهم، وبسبب وجود تزاحم على مخبز قرية كفر الطويلة، كلف المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، باصدار ترخيص لفرن جديد لتخفيف الازدحام عن المخبز الكائن بالقرية.

تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز

وتفقد محافظ الدقهلية مخبز قرية بطره وتأكد من مطابقة وزن الرغيف، ووجه بتحسين جودة رغيف الخبز، كما وجه بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز في جميع المراكز والمدن والقرى، للوقوف على مستوى جودة إنتاج الخبز ومدى الالتزام بالمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والوزن المحدد ومنع أي شكل من أشكال تجميع البطاقات التموينية.

وتفقد محافظ الدقهلية شوارع القرى المذكورة للوقوف على مستوى النظافة العامة فيها وأبدى رضائه عنها، وكلف رئيس مركز ومدينة طلخا بزيادة عدد جرارات جمع القمامة بقرية كفر الطويلة لزيادة القدرة الاستيعابية لكميات القمامة المتولدة أولا بأول.

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