الجمعة 04 يوليو 2025
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أخبار مصر

ختام الندوات التوعوية لمديريات العمل بالمحافظات بشأن تحديث البيانات

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

اختتمت الإدارة العامة لشؤون المنظمات النقابية، برئاسة المستشار وليد عبد الرازق،سلسلة الندوات التوعوية والتثقيفية،التي نظمتها بديوان عام وزارة العمل، لشرح تفاصيل قرار الوزير، للمديريات، وتوضيح الضوابط الصادرة من" الإدارة " لتطبيق القرار بمنتهى الدقة ومواجهة التحديات التي قد تواجه إدارات المنظمات النقابية بمديريات العمل بالمحافظات، وكيفية تذليلها.

يأتي ذلك تزامنًا مع صدور قرار  وزير العمل محمد جبران رقم  133 لسنة 2025، بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية إستعدادًا لإجراءات للدورة الإنتخابية 2026-2030،

شهدت الندوة مناقشات بشأن طرق وأليات متابعة تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية، والاستعدادات الجارية للعملية الإنتخابية.

ونقل المستشار وليد عبد الرازق تحيات  الوزير محمد جبران للعاملين وحرصه الدائم على خروج انتخابات عمالية تليق بالجمهورية الجديدة، وتفرز تنظيمات عمالية قادرة على المشاركة في عملية التنمية تحت قيادات الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن كافة الإجراءات ستتم في ظل منظومة التحول الرقمي التي تشهدها الوزارة خلال هذه الفترة في الخدمات المُقدمة للجماهير.

 

شارك في فعاليات الندوة الختامية فريق عمل  الادارة العامة لشؤون المنظمات النقابية، وبحضور مروة محمد سعد من ادارة تنمية المواهب بالوزارة،وممثلون عن مديريات عمل محافظات: القاهرة، والبحر الأحمر، والإسماعيلية،والدقهلية، وبور سعيد.

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