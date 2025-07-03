ختام ملتقى للسلامة والصحة المهنية بدمياط

أعلنت وزارة العمل في بيان لها اليوم الخميس عن ختام فعاليات ملتقى للسلامة والصحة المهنية بعنوان "حماية ووقاية العامل في القانون 14 لسنة 2025"، والمنعقدة بمقر جمعية المستثمرين بدمياط.

جاء ذلك تحت رعاية وزير العمل محمد جبران، ونظمتها الإدارة المركزية للسلامة، والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بحضور د. منى الدردير باحث أول بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وبإشراف مديرية العمل بدمياط، ومكاتب السلامة والصحة المهنية، والتفتيش بالمحافظة..كما شارك مسؤولي إدارات السلامة والصحة المهنية من 70 منشأة.

في افتتاح الملتقى تحدث فتحي التلاوي مدير مديرية العمل بدمياط، واستعرض جهود المديرية في ملف السلامة والصحة المهنية.

وألقت د. منى الدرديري كلمة الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، ثم محاضرة بعنوان "مستجدات قانون العمل الجديد فى السلامة والصحة المهنية"، ثم عرض ممثلي الشركات والمنشآت تجاربهم،وكيفية التعامل مع الأحداث الطارئة، ومن بين المتحدثين ممثلين عن شركات،شركة المياة، والكهرباء، وصان مصر للبترول، سيسكوترانس لوجيستيات" وشهد الملتقى تسليم شهادات تقدير المنشآت المشاركة.

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