عرض "شارع 19" ضمن مهرجان الفرق المسرحية على مسرح السامر (صور)

على مسرح السامر بالعجوزة، قدم عرض "شارع 19"، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في دورته السابعة والأربعين، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة.

عرض شارع 19

العرض لفرقة مركز الجيزة الثقافي، تأليف محمود جمال الحديني، وإخراج عمرو حسان، وتدور أحداثه في إطار درامي تاريخي يبدأ من عام 1919 إبان الاحتلال الإنجليزي لمصر، ويتنقل عبر الأزمنة حتى يصل إلى الحاضر، مستعرضا التحولات الوطنية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري، بروح تجمع بين التوثيق الفني والتعبير المسرحي.

وأوضح المخرج عمرو حسان أن العرض المسرحي يتناول ملامح الحياة في مصر خلال مئة عام، من خلال رصد تأثير الأوضاع السياسية على الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، كما يوثق تطور الثقافات، والفنون، والعلاقات الاجتماعية بأسلوب بسيط.

وتابع قائلا: واجهت تحديات كبيرة لتقديم فكرة بهذا الحجم على خشبة المسرح، ولكنني تمكنت من تحقيق ذلك بمساعدة ومجهود فريق العمل، معربا عن سعادته بخروج العرض بذلك الشكل المبهر.

فريق مسرحية شارع 19

العرض تمثيل: سيد إبراهيم، سيف مرعي، أمنية محسن، منار عيد، سيف أشرف، محمد شرف، شهاب أشرف، أمير الشريف، إبراهيم أبو علي، أية خلف، مصطفى بهنسي، أية العزاوي، أية بدوي، محمد راضي، محمد كمال، محمد حسن، فوفا، وليد الفولي، محمد طارق، عبد الله مرسي، أيمن عفيفي، ميخا، عامر عبد الرحيم، شهد البربري، دينا حمدي، عبد الوهاب محمد، نصر القبيصي، كريم ممدوح، أسماء أشرف، محمد فؤاد، ملك طارق، مصطفى إسماعيل، محمود الجابري، علاء هاشم، وأحمد شاهين.

أشعار أيمن النمر، موسيقى وألحان حازم الكفراوي، غناء ياسمين محمد، وسيف أشرف، ديكور وملابس محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، استعراضات ياسمين عسكر، ماكياچ أمل حسام، فريق الإخراج داليا الصاوي، غادة عادل، عادل دياب، وأحمد شاهين، مخرج منفذ عمر البدري.

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من الناقد المسرحي د. محمد سمير الخطيب، الموسيقار د. طارق مهران، د. سيد خاطر، مهندس الديكور حازم شبل والمخرج أحمد البنهاوي، ومقرر لجنة التحكيم ومدير المهرجان الكاتب سامح عثمان.

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