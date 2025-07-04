الجمعة 04 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

صور جديدة من فيلم كريستوفر نولان الجديد THE ODYSSEY

Odyssey، فيتو
Odyssey، فيتو

نشرت عدد من المواقع الصحفية، صور جديدة من فيلم المخرج الشهير كريستوفر نولان THE ODYSSEY.

ورصدت الصور الجديدة من فيلم THE ODYSSEY، الممثل توم هولاند، وهو يصور عدد من المشاهد القتالية، التي يتضمنها الفيلم.

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كشفت تقارير صحفية، أن المخرج الشهير كريستوفر نولان  قرر الاستعانة بمنسق مشاهد حميمية لفيلم "The Odyssey".

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وأوضحت التقارير، أن ذلك الخطوة، تؤكد أن الفيلم سيحتوي على مشهد جنسي أو أكثر، ويُرجَّح أن يحصل على تصنيف رقابي (R) للبالغين فقط.

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مؤدي المشاهد الخطرة في The Odyssey: الفيلم يمثل "نولان" في أفضل حالاته

 فيما وصف مؤدي المشاهد الخطرة، جيمس نيومان، فيلم "The Odyssey" للمخرج  كريستوفر نولان،، بأنه "ملحمة الملاحم"، قائلا:"الفيلم يمثل “نولان” في أفضل حالاته". 

وقال نيومان في تصريحات صحفية،: “لن يصنعوا فيلمًا كهذا مرة أخرى.. أعتقد أنه سيكون ملحمة بكل معنى الكلمة.. نولان في قمة إبداعه، بلا أي حدود، هو يخوض معركة سينمائية لا يخوضها أحد سواه”.

وأوضح نيومان، أن مواقع تصوير فيلم The Odyssey، اختيرت بعناية فائقة، قائلا: “المنسق عرض علينا صورًا لاستكشاف المواقع، وكلها موزعة في أنحاء أوروبا، لأن رحلة أوديسيوس تدوم عشر سنوات.. نولان كان يسأل: ‘هل صور أحد هنا من قبل؟’ وإذا كانت الإجابة لا، يقول: "رائع، سنصور هنا"، يريد أن يكون أول من يضع قدمه في تلك الأماكن غير المأهولة، كل موقع يتطلب تسلقًا أو مشيًا طويلًا..”.

 كما تحدث نيومان، عن تدريب النجوم: “أشرفت على تدريب مات ديمون وتوم هولاند.. كل ما يُقال عن قدرات توم الجسدية صحيح تمامًا.. يمكنه أن يفعل أي شيء حرفيًا، ويستحق كل الأدوار البدنية المتاحة”.

تصوير فيلم كريستوفر نولان THE ODYSSEY في المغرب

أعلن المخرج كريستوفر، بشكل رسمي، أن الممثل "توم هولاند"، سيكون البطل الرئيسي للفيلم المقبل 'THE ODYSSEY'.

وأشار المخرج كريستوفر نولان THE ODYSSEY،  أن تصوير فيلم  THE ODYSSEY، سيتم في المملكة المتحدة البريطانية، وإيطاليا، ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ 17 يوليو 2026.

 

فيلم THE ODYSSEY الأعلى ميزانية في تاريخ المخرج كريستوفر نولان

فيما ذكرت التقارير الصحفية، أن فيلم THE ODYSSEY، هو الأعلى ميزانية، في تاريخ المخرج كريستوفر نولان على الإطلاق، متفوقًا على ميزانية إنتاج فيلم THE DARK KNIGHT RISES، والتي بلغت 250 مليون دولار.

كريستوفر نولان يستعين بالمخلوقات الخيالية في فيلم THE ODYSSEY

وأضافت التقارير، أن المخرج كريستوفر نولان، سيستعين بالعناصر الخيالية في فيلم THE ODYSSEY.

وأوضحت التقارير أن عددا من المخلوقات الخيالية الشهيرة ستظهر، خلال أحداث فيلم THE ODYSSEY.

فيلم كريستوفر نولان القادم اقتباس من ملحمة الأوديسة

أعلن المخرج الحائز على جائزة الأوسكار، كريستوفر نولان عن تفاصيل جديدة، تتعلق بفيلمه القادم.

وذكر نولان، في تصريحات صحفية، أن فيلمه القادم، يعد اقتباس من ملحمة الأوديسة التاريخية، للشاعر اليوناني هوميروس.

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ووصف كريستوفر، الفيلم بأنه عمل سينمائي ملحمي يروي قصة أوديسيوس، البطل الأسطوري الذي خاض رحلة مليئة بالمغامرات، والتحديات، دامت عشر سنوات، للعودة إلى وطنه بعد انتهاء حرب طروادة.

وأعلن نولان، أن الفيلم سيطرح في صالات السينما بتاريخ 17 يوليو 2026.

كريستوفر نولان يتعاون مع IMAX لاختبار تقنية تصوير جديدة في فيلمه القادم

وقال  كريستوفر نولان في تصريحات صحفية: "لدي IMAX فريق هندسي مذهل، عقول عبقرية تقوم بأعمال استثنائية، من الرائع رؤية الابتكار في مجال الأفلام التقليدية لا يزال مستمرًا..ويحدث بأعلى مستوى ممكن.. ونحن نتعاون من أجل  فيلمي الجديد".

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طاقم عمل فيلم  كريستوفر نولان الجديد

وانضمت رسميًّا، الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار تشارليز ثيرون لطاقم عمل فيلم المخرج كريستوفر نولان القادم، الذي يحمل اسم THE ODYSSEY، والمقرر أن يخرج للنور 17 يوليو 2026.

وبهذا يكون نولان، تعاقد مع كل من تشارليز ثيرون، وروبرت باتينسون، وتوم هولاند، وزندايا، ومات ديمون، وآنا هاثاواي، ولوبيتا نيونجو، حتى الآن ليكونوا أبطال فيلمه الجديد.

 

 

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