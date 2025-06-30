بسام راضي: منظمة الأغذية العالمية تمنح جائزتها التقديرية لبنك الطعام المصري

صرح بسام راضي سفير مصر فى إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة العاملة في روما أن المنظمة العالمية للأغذية والزراعة (الفاو) أعلنت فوز "بنك الطعام المصري" بالمركز الأول لجائزة شراكة الفاو السنوية - FAO Partnership Award"، وذلك بعد المنافسة مع ٦٩ ترشيح لمؤسسات مماثلة من ٣٧ دولة حول العالم.

"بنك الطعام المصري"

وأوضح بسام راضي انه جاء في حيثيات فوز "بنك الطعام المصري" بهذه الجائزة، أن البنك يعد أول منظمة غير حكومية فى العالم تُركز على معالجة قضية الأمن الغذائي على هذا النطاق العريض حيث نجح البنك في الوصول إلى رقم قياسي من البشر بحوالي ٢٤ مليون مواطن مستفيد من خلال تقديم مساعدات غذائية شاملة وبرامج تغذية ومبادرات تمكين اقتصادي بالتعاون مع أكثر من ٤ آلاف منظمة مجتمعية وشركاء متنوعين فى مصر، ويدعم أهداف التنمية المستدامة.

بسام راضي، فوز مؤسسة مصرية بهذه الجائزة السنوية للفاو، يمثل أهمية إستراتيجية كبيرة

وأكد بسام راضي ان فوز مؤسسة مصرية بهذه الجائزة السنوية للفاو، يمثل أهمية إستراتيجية كبيرة تعكس شهادة نجاح للمفهوم المتكامل للحماية الاجتماعية الذى رسخه الرئيس "عبد الفتاح السيسي"على مدار سنوات بكافة روافدها المتشعبة التى استهدفت دعم ومساعدة العديد من شرائح المجتمع المصرى من خلال باقات دعم شديدة التنوع وتخصيص الموارد التى تضمن استدامتها والتعاون مع منظمات المجتمع المدني التي تتوائم أهدافها مع عمل منظمات دولية مثل الفاو، حيث قامت السفارة فى روما بتزويد منظمة الفاو بكافة الأرقام والاحصائيات الخاصة بحزم الدعم والحماية الاجتماعية والمبادرات والمشروعات ذات الصلة وهو الأمر الذي أدى إلى قرار المنظمة بمنح جائزتها السنوية لبنك الطعام المصرى.

مقر منظمة الفاو

حضر مراسم استلام الجائزة بمقر منظمة الفاو فى روما مع السفير بسام راضي ومحسن سرحان على رئيس مجلس إدارة بنك الطعام المصرى.

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