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سياسة

الصحفيين تكشف سبب شطب عماد الدين أديب من النقابة

عماد أديب، فيتو
عماد أديب، فيتو

عماد أديب، أدان الكاتب الصحفي هشام يونس، وكيل نقابة الصحفيين، تطبيع عماد الدين أديب مع إسرائيل من خلال سفره إلى دولة الاحتلال، وإجرائه عددًا من الحوارات مع المسؤولين الإسرائيليين.

 

شطب عماد الدين أديب من نقابة الصحفيين

وأكد هشام يونس، أن عماد الدين أديب ليس عضوًا في نقابة الصحفيين، وتم شطبه من نقابة الصحفيين لفصله عددًا من الزملاء الصحفيين في جريدة "العالم اليوم" التي كان يترأسها، وهذا حدث في عهد النقيب السابق ضياء رشوان، واتخذ هذا الإجراء، بعد إحالته للجنة التأديب التي انتهت إلى شطبه من سجلات النقابة.

افصلوا عماد أديب مرة أخرى!

انضمام الإعلامي عماد الدين أديب لقناة سكاي نيوز عربية

تجريم نقابة الصحفيين التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي 

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المحاور"، الذي يقدمه الإعلامي فهمي بهجت، بقناة “الشمس”، أن نقابة الصحفيين من أوائل مؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي التي اتخذت في وقت مبكر قرارًا بحظر كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتجريم هذا الأمر سواء على المستوى الشخصي، أو على المستوى المهني والنقابي، وهذا الموقف يُجدد في كافة المؤتمرات العامة  للنقابة، وجميع الجمعيات العمومية.

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