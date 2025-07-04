ارتفاع درجات الحرارة وزيادة في الرطوبة، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

أعلنت الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس غدًا السبت، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة رطبًا نهارًا على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية.

طقس السبت.. ارتفاع محسوس في درجات الحرارة

وأوضحت الهيئة أن الطقس نهارًا سيكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: حار إلى شديد الحرارة رطب.

السواحل الشمالية: حار رطب.

جنوب الصعيد وجنوب سيناء: شديد الحرارة.

أما في فترات الليل والصباح الباكر، فمن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة رطب على مناطق شمال البلاد، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، ووسط سيناء.

الرطوبة ترفع الإحساس بحرارة الطقس

وحذّرت الهيئة من ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، حيث تتراوح قيمة الارتفاع المحسوسة بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية عن الدرجات المُعلنة في الظل.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة المحسوسة: 33

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 41

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

الصيف واستقرار الأحوال الجوية

وأشارت الهيئة إلى أن فصل الصيف يُعد من أكثر الفصول استقرارًا من حيث الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد خلاله بـامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

كما يتخلل التأثيرات الجوية امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب كتلًا هوائية قادمة من جنوب أوروبا، تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة في بعض الأوقات.

عوامل التنبؤ بحالة الطقس

وفي ختام بيانها، أوضحت هيئة الأرصاد أن هناك عدة عوامل تؤثر في حالة الطقس وتُستخدم للتنبؤ به، من أبرزها: الضغط الجوي، درجات الحرارة، سرعة الرياح، اتجاه الرياح، الرطوبة، الغيوم، وهطول الأمطار.

كما أكدت أن الضغط الجوي يلعب دورًا رئيسيًا في حركة الرياح، في حين تؤثر درجات الحرارة بشكل مباشر في الرطوبة العامة وأجواء الطقس.

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