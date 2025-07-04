الجمعة 04 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ارتفاع درجات الحرارة وزيادة في الرطوبة، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

أعلنت الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس غدًا السبت، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة رطبًا نهارًا على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية.

طقس السبت.. ارتفاع محسوس في درجات الحرارة

وأوضحت الهيئة أن الطقس نهارًا سيكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: حار إلى شديد الحرارة رطب.

السواحل الشمالية: حار رطب.

جنوب الصعيد وجنوب سيناء: شديد الحرارة.

أما في فترات الليل والصباح الباكر، فمن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة رطب على مناطق شمال البلاد، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، ووسط سيناء.

الرطوبة ترفع الإحساس بحرارة الطقس

وحذّرت الهيئة من ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، حيث تتراوح قيمة الارتفاع المحسوسة بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية عن الدرجات المُعلنة في الظل.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة المحسوسة: 33

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 39
درجة الحرارة المحسوسة: 41

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

 

الصيف واستقرار الأحوال الجوية

وأشارت الهيئة إلى أن فصل الصيف يُعد من أكثر الفصول استقرارًا من حيث الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد خلاله بـامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

كما يتخلل التأثيرات الجوية امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب كتلًا هوائية قادمة من جنوب أوروبا، تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة في بعض الأوقات.

عوامل التنبؤ بحالة الطقس

وفي ختام بيانها، أوضحت هيئة الأرصاد أن هناك عدة عوامل تؤثر في حالة الطقس وتُستخدم للتنبؤ به، من أبرزها: الضغط الجوي، درجات الحرارة، سرعة الرياح، اتجاه الرياح، الرطوبة، الغيوم، وهطول الأمطار.

كما أكدت أن الضغط الجوي يلعب دورًا رئيسيًا في حركة الرياح، في حين تؤثر درجات الحرارة بشكل مباشر في الرطوبة العامة وأجواء الطقس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية الطقس غدا السبت حالة الطقس السبت حالة الطقس غدا حالة الطقس غدا السبت حالة الطقس نهارا

مواد متعلقة

التنمية المحلية: تنفيذ 215 ألف مشروع بتمويل تجاوز 33 مليار جنيه

بيان عاجل لوزارة التنمية المحلية بشأن قانون الإيجار القديم

حار نهارا، الأرصاد تعلن حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

محافظ القاهرة ومدير الأمن يتفقدان العقارين المنهارين بحدائق القبة (صور)

محافظة القاهرة: قطع المرافق عن العقارين المنهارين بحدائق القبة

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد

انطلاق الاختبارات الأولية لتحديد المستوى للترشح للبرامج التدريبية بمركز سقارة

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة وتحذر من اضطراب بحركة الملاحة

الأكثر قراءة

العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار البحيرة بعد وفاة السائق

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة للحكومة ورسائل رئاسية قوية للمصريين والعالم

الأهلي ينهي اتفاقه مع سيراميكا لضم شكري مقابل هذا الثلاثي

أول قرار من محمد صلاح بعد وفاة ديوجو جوتا

تعليق مؤثر من محمد صلاح على وفاة جوتا: صعب تقبل العودة لليفربول

سكرتير عام الصحفيين: عماد الدين أديب مشطوب من جداول النقابة منذ 2020

سوريا تشترط تأجير جزء من الجولان مقابل السلام مع إسرائيل

تغيير خطط ليفربول بعد وفاة ديوجو جوتا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق

تفاصيل أعلى شهادة ادخار 3 سنوات في بنك القاهرة

13 جنيهًا انخفاضا للبلدي، أسعار بيض المائدة اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تفاصيل تمويل شراء السيارة النقل الدبابة في البنك الزراعي

المزيد

انفوجراف

من المرور عكس الاتجاه إلى قسم الشرطة.. تفاصيل مشاجرة وليد فواز ومحاسب في حدائق الأهرام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الساعة الأخيرة من يوم الجمعة.. أفضل ما يقال في وداع خير يوم

بعد شائعة وفاة الداعية حازم شومان، الإفتاء توضح حكم نشر الشائعات

حكم الجمع في الصوم بين نية كفارة اليمين وعاشوراء

المزيد
الجريدة الرسمية