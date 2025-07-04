الجمعة 04 يوليو 2025
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أخبار مصر

معلومات الوزراء يرصد درجات الحرارة اليوم والصعيد يسجل 42

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
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نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة 4 يوليو 2025).

 

ووفقا للأنفو فأن محافظات الصعيد تصل درجة الحرارة فيها اليوم الجمعة ل42 درجة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجات الحرارة اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء  وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 


طقس  اليوم  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائل  للحرارة رطب فى أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   25  ودرجة الحرارة العظمى 36، المحسوسة 38

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 37, المحسوسة 39

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  24 و درجة الحرارة العظمى 37, المحسوسة  39

بنها: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى  36 , المحسوسة 38

الإسكندرية:درجة الحرارة:22 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

مطروح:درجة الحرارة 22 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 22  و درجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 34

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  38 , المحسوسة 40

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 38, المحسوسة 40

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 42

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة  40

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  23 ودرجة الحرارة العظمى 38  , المحسوسة 40

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 25  ودرجة الحرارة العظمى:  39 , المحسوسة 41

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  26 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 41

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 42

أسوان: درجة الحرارة  28  ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 43
 

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