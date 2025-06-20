الجمعة 20 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حار نهارا، الأرصاد تعلن حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى:  24

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 25

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السواحل الشمالية الغربية هيئة الأرصاد الجوية متوسط درجات الحرارة الأرصاد الجوية القاهرة الكبري القاهرة اليوم

مواد متعلقة

محافظ القاهرة ومدير الأمن يتفقدان العقارين المنهارين بحدائق القبة (صور)

محافظة القاهرة: قطع المرافق عن العقارين المنهارين بحدائق القبة

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد

انطلاق الاختبارات الأولية لتحديد المستوى للترشح للبرامج التدريبية بمركز سقارة

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة وتحذر من اضطراب بحركة الملاحة

محافظة القاهرة: حصر سكان عقار السيدة زينب المنهار لتعويضهم وصرف 100 جنيه بدل إعاشة

شديد الحرارة بهذه المناطق، توقعات الأرصاد لطقس السبت

طوارئ في القاهرة استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2025

الأكثر قراءة

الزمالك يعلن تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا للنادي ويحدد مهامه

أسماء ضحايا عقارات حدائق القبة المنهارة (صور)

أبرزها السكر والأرز والشاي، ارتفاع أسعار 6 سلع غذائية في الأسواق

موعد فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة

أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

مواعيد انطلاق دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025 - 2026 (إنفوجراف)

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إيران

ارتفاع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلى ؟

أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

سعر الأرز اليوم الجمعة 20-6-2025 في الأسواق

ارتفاع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في الحي الشعبي؟.. انهيار عقارات بحدائق القبة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«إنك أنت الأعلى»، الشعراوي يكشف البشرى بالنصر من الله لنبيه موسى على سحرة فرعون (فيديو)

من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟، الأزهر يجيب

تفسير رؤية الشيخ في المنام وعلاقتها بأخبار سعيدة ومفرحة قادمة

المزيد
الجريدة الرسمية