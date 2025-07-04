الجمعة 04 يوليو 2025
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محافظات

تحرير 220 محضر مخالفات تموينية بالمنوفية

مخالفات تموينية
مخالفات تموينية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لإحكام الرقابة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من منظومة الأسعار  لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم.

 تحرير محاضر للمخابز المخالفة بالمنوفية

وتمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية من تحرير 220 محضرا تموينيا متنوعا خلال يومي الخميس والجمعة تنوع ما بين 133 محضر مخالفات مخابز و87 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

ومن أبرز المخالفات، تحرير محضرين جنح ضد أصحاب محلات بقالة بناحية بندر أشمون وتم ضبط 5 أطنان دقيق و2 طن أرز بدون مستندات مجهولة المصدر، كما تم تحرير 4 محاضر جنح بنواحي قرى كمشيش وزرقان بمركز تلا لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد التربح بدون وجه حق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

توجيهات بتشديد الرقابة على الأسواق بالمنوفية

وشدد محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري وسرعة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التموين والتجارة الداخلية اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية المنوفية محافظ المنوفية مديرية التموين والتجارة الداخلية

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