محافظ المنوفية يقدم العزاء لأسرة سائق التوك توك ضحية الطقس السيئ

قدم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واجب العزاء لأسرة سائق مركبة التوك توك بمنزله بكمشيش بمركز تلا، وذلك عقب تعرضه لحادث أليم خلال موجة الطقس السيئ، رافقه وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا.

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص حزنه وتعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمده بواسع رحمته، كما سلم المحافظ مساعدات مالية وعينية لأسرة الفقيد، وقرر تعيين زوجة السائق بالوحدة المحلية بكمشيش كمصدر دخل ثابت يعينها على متطلبات الحياة المعيشية، مكلفًا رئيس المدينة بمتابعة وتيسير إجراءات استخراج مركبة التوك توك من قبل الجهات المختصة واتخاذ إجراءات الصيانة اللازمة للمركبة على أن تتحمل المحافظة التكاليف دعمًا لأسرة الفقيد.

وقدمت أسرة الفقيد خالص الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لحرصه على تقديم واجب العزاء ودعمه ورعايته الشاملة لهم.

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