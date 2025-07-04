الجمعة 04 يوليو 2025
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خارج الحدود

كاتس: الجيش يضمن عدم تهديد إيران لإسرائيل مجددا

كاتس
كاتس

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة، إن جيش الاحتلال سيضمن ألا تهدد إيران إسرائيل مجددا بعد الحرب التي تواجه فيها البلدان العدوان مدة 12 يوما في يونيو.

وأكد كاتس في بيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيضع "خطة لضمان ألا تهدد إيران إسرائيل بعد الآن"، مضيفا أن الجيش يجب أن "يكون جاهزا على الصعيد الاستخباراتي والعملاني لضمان التفوق الجوي لسلاح الجو على طهران".

وجاءت تصريحات كاتس عقب حرب جوية استمرت 12 يوما بين الجانبين في يونيو الماضي.

وهاجمت إسرائيل خلالها منشآت نووية إيرانية قائلة إن الهدف من الحرب هو منع طهران من تطوير سلاح نووي.

وتنفي إيران السعي لحيازة أسلحة نووية وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فحسب.

واتفقت إسرائيل وإيران على وقف لإطلاق النار بوساطة أميركية مما أنهى الأعمال القتالية في 24 يونيو.

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كاتس إسرائيل إيران الجيش الحرب

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