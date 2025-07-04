الجمعة 04 يوليو 2025
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رياضة

مصدر بالأهلي يكشف موقف ياسر إبراهيم من اللحاق بمعسكر تونس

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم

قال مصدر داخل الأهلي إن ياسر إبراهيم مدافع الفريق سيتواجد فى معسكر الفريق المقبل فى تونس بعد اقتراب تعافيه من الإصابة فى العضلة الضامة، حيث سيكون اللاعب جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني فى معسكر تونس المرتقب استعدادا للموسم الجديد.

غادر الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي، القاهرة للحصول على إجازته خلال الفترة الحالية قبل انطلاق فترة استعداد النادي الأهلي للموسم الجديد.

وسافر  ريبيرو إلى إسبانيا فجر اليوم الجمعة، لقضاء إجازته رفقة عائلته بعد الانتهاء من الأمور الخاصة بالفريق خلال الأيام القليلة الماضية.

وحصل المدرب الإسباني على إجازة مستغلًا فترة التوقف قبل الاستعداد للموسم الجديد، الأمر الذي جعله يغادر إلى إسبانيا.

ومن المقرر أن يعود خوسيه ريبيرو إلى القاهرة في الثالث عشر من يوليو الجاري، من أجل انطلاق فترة إعداد الفريق للتجهيز للموسم الجديد.

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