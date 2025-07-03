الخميس 03 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ريبيرو يصدم النجم الساحلي بشأن معسكر الأهلي

ريبيرو
ريبيرو

رفض خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي مقترح إقامة معسكر الفريق الخارجي في تونس بالتزامن مع رغبة النجم الساحلي التونسي في استضافة الأهلي لخوض مباراة خاصة باحتفالية مئوية النادي التونسي مؤكدا رغبته في إقامة معسكر الفريق في إسبانيا أو النمسا. 

من ناحية أخرى أعلن محمد شريف لاعب النادي الأهلي عن عودته لصفوف القلعة الحمراء، من خلال برنامج حارس الأهلي المذاع على قناة النادي، لمدة 5 سنوات في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع نادي الخليج السعودي.

وبعد عودة شريف إلى الأهلي خلال الميركاتو الحالي، تصبح تلك هي الفترة الثانية لصاحب الـ 29 عاما رفقة القلعة الحمراء. 

ماذا قدم محمد شريف مع الأهلي؟

خلال فترته الأولى بقميص النادي الأهلي، شارك محمد شريف في 151 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 58 هدفًا، إلى جانب تقديمه 11 تمريرة حاسمة.

وحصد شريف مع الأحمر 10 بطولات، من بينها 3 ألقاب للدوري المصري الممتاز، ولقبين في دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى لقبين في كأس السوبر الأفريقي، ولقبين في كأس السوبر المصري، وكأس مصر مرة واحدة.

كما توج بلقب هداف الدوري المصري برصيد 21 هدفا، ولقب هداف دوري أبطال أفريقيا بعدما أحرز 6 أهداف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي ريبيرو معسكر الأهلي

مواد متعلقة

أخبار الرياضة اليوم: تحرك سعودي يهدد استمرار إمام عاشور مع الأهلي.. الزمالك يحسم أولى الصفقات الصيفية.. وإطلاق سراح يوسف بلايلي بعد أزمة اعتقاله بمطار باريس

بورتيمونينسي البرتغالي يعلن ضم حمزة علاء حارس الأهلي

الأكثر قراءة

بعد موافقة النواب، ضوابط زيادة الأجرة الشهرية بقانون الإيجار القديم

ريبيرو يرفض عودة هذا اللاعب في ميركاتو الصيف

قفزة في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025

إيرادات كبيرة لـ "أحمد وأحمد" في أول أيام عرضه بالسينمات

الدواجن تسعد المصريين صباح اليوم الخميس

القبض على سائق التريلا المتسبب في حادث دائري البساتين

أخبار مصر: كارثة بدائري المعادي بعد أيام من فاجعة المنوفية، أب بالمنيا يقتل أطفاله بطريقة بشعة، ثورة في الزمالك، الأرصاد تحذر

ريبيرو يصدم النجم الساحلي بشأن معسكر الأهلي

خدمات

المزيد

قفزة في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 3-7-2025

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الأربعاء

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة الثانية من شهر المحرم 1447

تفسير حلم سقوط الشعر في المنام وعلاقته بمواجهة أزمات مالية ونفسية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 3 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية