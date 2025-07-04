الجمعة 04 يوليو 2025
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حوادث

ضبط 9 أطنان دقيق مهرب خلال 24 ساعة

ضبط 9 أطنان دقيق
ضبط 9 أطنان دقيق خلال حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

واصل  قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة على مستوى الجمهورية؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لحماية جمهور المستهلكين، وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي لممارسات الغش التجاري والتلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأزيد من السعر المقرر، فضلًا عن عدم الإعلان عن الأسعار.

حملات تموينية على الأسواق

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم ضبط كميات من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم تجاوزت 9 أطنان دقيق تم تجميعها أو استخدامها بالمخالفة للقانون.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها لضبط الأسواق وردع المخالفين.

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استراتيجية وزارة الداخلية ازيد من السعر الإدارة العامة لشرطة التموين الاعلان عن الأسعار التلاعب بأسعار الخبز

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