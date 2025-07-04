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رياضة

فيديو اعتزال شيكابالا يتخطى 5.5 مليون مشاهدة في 12 ساعة

شيكابالا
شيكابالا

تخطى فيديو إعلان محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي حاجز الـ 5.5 مليون مشاهدة عبر منصة فيس بوك خلال 12 ساعة فقط. 

ونشر محمود عبد الرازق شيكابالا، فيديو عبر حسابه الرسمي بـ "فيس بوك" يعلن من خلاله اعتزاله كرة القدم. 

اعتزال شيكابالا

وأعلن شيكابالا نجم وقائد نادي الزمالك، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، من خلال ظهوره في برنامج الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر 2، مساء أمس الخميس.

ونشر شيكابالا فيديو ظهر فيه بالقميص رقم 10 مع نادي الزمالك، قبل أن يظهر نجله نوح وهو يعلق حذاء والده ثم ظهر آدم وهو يرفع قميص الأباتشي.

وكتب شيكابالا أعلى الفيديو: "وداعًا، المنحنى الجنوبي رحلة انتهت ورحلة أخرى ستبدأ من قلب المدرجات".

نجوم الفن يودعون شيكابالا برسائل مؤثرة بعد إعلان اعتزاله: "الملعب هيفتقدك يا فنان الكرة"

بعد إعلانه اعتزال كرة القدم.. أرقام شيكابالا مع الزمالك (إنفوجراف)

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