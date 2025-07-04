الجمعة 04 يوليو 2025
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أخبار مصر

توفر 20 مليون دولار سنويًا، القومي للبحوث يبدأ إنتاج مادة البكتين ضمن مبادرة بديل المستورد

المركز القومي للبحوث،
المركز القومي للبحوث، فيتو

تواصل وزارة التعليم العالي نشر سلسلة "بديل المستورد 2025" بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، في إطار مبادرة "بديل المستورد"، التي يُطلقها المركز القومي للبحوث لتعزيز التصنيع المحلي وتقديم حلول علمية تخدم الصناعة الوطنية.

وتستعرض التعليم العالي خلال الحلقة الجديدة البكتين، وهو مادة مكسبة للقوام تُستخدم في العديد من الصناعات الغذائية والدوائية والتجميلية والتي ينتجها المركز القومي للبحوث.
المواصفات:
منتج محلي بالكامل من خامات وكيماويات مصرية
يُنتج بتكنولوجيا متاحة محليًّا
عالي الجودة ويُطابق معايير المستورد
يوفر من 10 إلى 20 مليون دولار سنويًا من فاتورة الاستيراد
قابل للتصدير على نطاق واسع
الاستخدامات:
الصناعات الغذائية (العصائر – المربى – الجيلي)
المنتجات منخفضة الدهون
الصناعات الصيدلانية
مستحضرات التجميل

 

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تعميق التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال المخرجات البحثية يمثل أولوية وطنية تدعمها الوزارة بكل قوة، مشيرًا إلى أن مبادرة "بديل المستورد" التي ينفذها المركز القومي للبحوث تُجسد الدور الحيوي للبحث العلمي في خدمة الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة.

وتتضمن المبادرة تقديم حلول تكنولوجية من خلال أكثر من 200 منتج بحثي في مجالات الصناعة والدواء والزراعة والطاقة، تم تطويرها داخل المعاهد التابعة للمركز، وعدد منها دخل بالفعل حيز التطبيق الصناعي أو نصف الصناعي، ومنها منتجات بديلة يتم استيرادها من الخارج مثل المواد الدوائية الخام والدهانات والبلاط المطاطي وخلايا الطاقة الشمسية.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي ستقوم بنشر سلسلة فيديوهات تعريفية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، بهدف تسليط الضوء على هذه المنتجات البحثية وتعزيز ثقة المجتمع ورجال الصناعة في جدوى المكون المحلي، بما يخدم أهداف الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

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التعليم العالي التصنيع المحلي الصناعة الوطنية بديل المستورد مستحضرات التجميل وزير التعليم العالي

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