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باحث بجامعة عين شمس يفوز بجائزة أفضل رسالة دكتوراه بالفرنسية ويُمثل مصر دوليًا في رومانيا

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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حصل إسلام عزت، المدرس المساعد بقسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية بكلية الآثار – جامعة عين شمس على جائزة أفضل رسالة دكتوراه باللغة الفرنسية على مستوى الجامعات والأقسام الفرانكفونية بجمهورية مصر العربية.

وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وغادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما شهدت المسابقة تميزًا آخر لـجامعة عين شمس، حيث فازت سلمى موسى المدرس المساعد بقسم اللغة الفرنسية بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية بالمركز الثاني عن أطروحتها "الثقافية في أعمال محمد موسى: ترجمة ودراسة تحليلية"، مقدمة أداءً استثنائيًا استحقت عليه التقدير.

جاء ذلك في إطار المسابقة الدولية "أطروحتي في 180 ثانية" (Ma thèse en 180 secondes)، التي تنظمها الوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالتعاون مع السفارة الفرنسية بالقاهرة، بهدف تشجيع الباحثين على تبسيط العلوم والتواصل العلمي الفعال وشهدت تنافسًا قويًا بين ثمانية من طلاب الدكتوراه المتميزين.

وأعربت أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز الذي يعكس الكفاءات العلمية المصرية وقدرتها على المنافسة الدولية كما أشادت بدور المسابقة في تعزيز مهارات التواصل العلمي لطلاب الدراسات العليا من خلال طرق عرض وتقديم الأبحاث بلغة سهلة وواضحة.

وأكدت أن جامعة عين شمس تولي اهتمامًا بالغًا بدعم البحث العلمي والباحثين، وتعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتمكينهم من تحقيق المزيد من النجاحات التي ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل العلمية العالمية.

وقدم إسلام عزت أطروحة عن "التنوع البيولوجي الميكروبي لمجمعات أخشاب مصر القديمة نحو وسائل الوقاية الخضراء" وبهذا الإنجاز، سيمثل  إسلام عزت جمهورية مصر العربية في المرحلة الدولية من المسابقة، والمزمع عقدها في رومانيا خلال شهر أكتوبر 2025، للتنافس على مستوى العالم.

وضمّت لجنة التحكيم لهذا العام كلًا من: السيدة لينا بلان، القنصل العام الفرنسي بجمهورية مصر العربية، وأ.د. كريم سعيد، مدير الشئون الجامعية والعلمية بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، وأ.د. منى عامر، المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في مصر، وشاهندة عبد الكريم، أستاذ التواصل والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ورئيس قسم اللغات والترجمة بالجامعة المصرية اليابانية.

يُذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تحصل فيها جامعة عين شمس على مركز متقدم منذ إطلاق المسابقة عام 2015، حيث سبق لكلية الألسن الفوز بها عام 2023. وتعتمد المسابقة على تقديم محتوى رسالة الدكتوراه باللغة الفرنسية في ثلاث دقائق فقط، تتضمن شرح الموضوع، والأهداف، والنتائج، والتطبيقات، وذلك بلغة مبسطة وأسلوب عرض جذاب يفهمه المتخصص وغير المتخصص على حد سواء.

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