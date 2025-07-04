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خارج الحدود

ترامب يخطط لاستضافة نزال فنون قتالية في البيت الأبيض

ترامب خلال حضوره
ترامب خلال حضوره نزال فنون قتالية، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أنه يخطط لاستضافة نزال للفنون القتالية المختلطة (MMA) في البيت الأبيض العام المقبل، ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة.


وخلال خطاب متشعب ألقاه في ولاية أيوا، كشف ترامب عن هذا المشروع غير المسبوق، قائلًا: "سنشهد نزالًا للفنون القتالية المختلطة على أرض البيت الأبيض". 

وأضاف أن الحدث سيقام بحضور ما بين 20 ألفًا إلى 25 ألف شخص، قائلًا: "سيكون ذلك جزءًا من احتفالات الذكرى الـ250".

 

ويُعرف ترامب في أوساط هذه الرياضة بلقب "الرئيس المقاتل"، ويحتفظ بعلاقات وطيدة مع دانا وايت، رئيس منظمة "يو إف سي" (UFC) التي تُعد الأكبر في تنظيم بطولات الفنون القتالية المختلطة، كما يعتبر جمهور هذه الرياضة جزءًا من قاعدته السياسية.


ويحضر ترامب بانتظام نزالات "يو إف سي"، وكان آخر ظهور له في أحدها خلال شهر يونيو الماضي في ولاية نيوجيرسي.


ولم تصدر حتى الآن أي تعليقات من منظمة "يو إف سي" أو شركتها الأم "تي كيه أو" (TKO) بشأن إعلان ترامب.

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