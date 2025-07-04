ترامب يخطط لاستضافة نزال فنون قتالية في البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أنه يخطط لاستضافة نزال للفنون القتالية المختلطة (MMA) في البيت الأبيض العام المقبل، ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة.



وخلال خطاب متشعب ألقاه في ولاية أيوا، كشف ترامب عن هذا المشروع غير المسبوق، قائلًا: "سنشهد نزالًا للفنون القتالية المختلطة على أرض البيت الأبيض".

🚨#BREAKING: President Donald Trump has announced that there will be a UFC fight on the grounds of the White House as a part of the America 250 celebration#SecretStory #MCMxBUTTERBEARwithBecky #อิงล็อต #OnitsukaTigerChampsElysees pic.twitter.com/wYBNRVT0XC — worldíndice (@Rukhstrue) July 4, 2025

وأضاف أن الحدث سيقام بحضور ما بين 20 ألفًا إلى 25 ألف شخص، قائلًا: "سيكون ذلك جزءًا من احتفالات الذكرى الـ250".

ويُعرف ترامب في أوساط هذه الرياضة بلقب "الرئيس المقاتل"، ويحتفظ بعلاقات وطيدة مع دانا وايت، رئيس منظمة "يو إف سي" (UFC) التي تُعد الأكبر في تنظيم بطولات الفنون القتالية المختلطة، كما يعتبر جمهور هذه الرياضة جزءًا من قاعدته السياسية.



ويحضر ترامب بانتظام نزالات "يو إف سي"، وكان آخر ظهور له في أحدها خلال شهر يونيو الماضي في ولاية نيوجيرسي.



ولم تصدر حتى الآن أي تعليقات من منظمة "يو إف سي" أو شركتها الأم "تي كيه أو" (TKO) بشأن إعلان ترامب.

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