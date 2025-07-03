بعد انضمام حمد الله للهلال، 6 نجوم مغاربة في ربع نهائي مونديال الأندية

انضم عبد الرزاق حمد الله إلى النجوم المغاربة الذين يمثلون أندية الصفوة في هذه النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

انضمام حمد الله إلى الهلال

واستعار الهلال السعودي عبد الرزاق حمد الله من الشباب للمشاركة معه في بقية مباريات المونديال، والبداية ستكون ضد فلومينينسي البرازيلي، غدا الجمعة.



وبهذا يواصل اللاعبون المغاربة حضورهم القوي في كأس العالم للأندية 2025 وهذه المرة بانضمام عبد الرزاق حمد الله إلى قائمة المشاركين في البطولة بعد انتقاله إلى الهلال السعودي.



ورغم أن الوداد المغربي قد ودع البطولة مبكرًا من دور المجموعات إلا أن التمثيل المغربي لا يزال حاضرًا بقوة في ربع النهائي من خلال 6 لاعبين.

ويأتي في مقدمة الأسماء المغربية الحاضرة إلى جانب حمد الله، الحارس ياسين بونو، الذي يخوض تجربته الثانية في كأس العالم للأندية مع الهلال، بعدما قدم مستويات رائعة، وساهم في صعود الفريق لربع النهائي.



وفي ريال مدريد، يظهر الثنائي المغربي إبراهيم دياز الذي برز بشكل كبير هذا الموسم وكذلك يوسف لخديم اللاعب الشاب الذي يطمح لإثبات نفسه في هذه البطولة.

أما باريس سان جيرمان فيضم بين صفوفه النجم المغربي المتألق أشرف حكيمي الذي يعوّل عليه الفريق الباريسي كثيرًا في تقديم الإضافة الدفاعية والهجومية على حد سواء.

وفي بايرن ميونخ يظهر الواعد المغربي آدم أزنو أحد أبرز الوجوه الصاعدة في القلعة البافارية.

ومع وصول هذه الأسماء إلى ربع النهائي تتزايد آمال الجماهير المغربية في أن ينجح أحدهم في بلوغ النهائي وربما التتويج باللقب.

مواجهات دور ربع نهائي في كأس العالم للأندية:



بالميراس ضد تشيلسي.

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ.

فلومينينسي ضد الهلال.

ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند

مواعيد مواجهات دور الـ 8 لمونديال الأندية 2025

فلومينينسي ضد الهلال.

الجمعة 4 يوليو 2025: 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

بالميراس ضد تشيلسي.

السبت 5 يوليو 2025: 4 فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ.

السبت 5 يوليو 2025: 7 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند.

السبت 5 يوليو 2025: 11 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

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