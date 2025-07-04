مسلسل حرب الجبالي الحلقة 31، زواج ثريا وراشد وشهيرة تكتشف حملها

دارت أحداث مسلسل حرب الجبالي الحلقة 31 حول راشد الذي يصر على عقد قرانه من ثريا رغم رفضها وحينما وصلت إلى أسماع حرب الأمر هرع سريعا إلى منزل ثريا وحاول حمايتها ولكنها أكدت أنها موافقة رغم دموعها التي انهالت على وجهها فيترك المكان وهو غاضب.

وتكشف ثريا لوالدتها أنها فعلت ذلك لكي تكفي حرب شر راشد ولتحميه، وخلال الحلقة يعود حرب حزينا إلى منزله وتحاول نهى التقرب له وتتدخل انهار وتجلس مع ابنها وتتحدث معه لتهون عليه.

ويفتتح حرب محلا جديدا، ويتعمد أن يكشف لسعيد وراشد أنه هو من سرق البضاعة، ويقول راشد لسعيد أنه بريء من كل التهم التي اتهمه إياها، أما صالح فيكشف لحبيبة أنه لا يريد استكمال العمل في المصنع حتى لا تتغير شخصيته.

أما أميرة فتطلب من أنهار أن يتركها حرب ويمنحها مالها، خاصة أنها ساعدته في استعادة بضاعته.

وتحاول شهيرة أن تتحدث مع والدتها وتكشف لها أنها معترفة بأخطائها، ولكنها تزوجت في الحلال من راشد من أجل الستر، وتكشف لوالدتها أن راشد تزوج ثريا نكاية في حرب، فتشعر الأم بالصدمة، وتكتشف شهيرة بالصدفة أنها حامل وتبدو على وجهها أمارات الصدمة.

تعرف على قصة مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

مسلسل “حرب الجبالي” يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، أحمد عزمي، دنيا المصري وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.