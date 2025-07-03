البنك الأهلي يعلن ضم مصطفى دويدار ويسري وحيد 3 مواسم

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع اللاعب مصطفى دويدار ظهير أيمن نادى إنبي السابق لمدة ثلاث مواسم وذلك استعدادا للموسم الجديد.

وأعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع يسري وحيد لاعب الوسط المهاجم لمدة ثلاث مواسم قادمًا من طلائع الجيش.

البنك الأهلي يتعاقد مع عمرو الجزار وبن شرقي

وأعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار ايضا عن التعاقد مع عمرو الجزار لمدة ثلاث مواسم قادمًا من غزل المحلة وذلك فى إطار خطة دعم الفريق بصفقات قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية إستعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

كما أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار أيضا عن التعاقد مع محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة السابق لمدة 4 مواسم وذلك إستعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

البنك الأهلي يضم أحمد اوفا 3 مواسم

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع احمد امين قفة مهاجم نادي إنبي السابق لمدة 3مواسم وذلك إستعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

[٢/‏٧ ٥:٢٨ م] ‏‪+20 10 00813131‬‏: رسميًا... البنك الأهلي يتعاقد مع عمرو الجزار لمدة 3 مواسم1

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