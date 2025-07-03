منتخب الشباب يؤدي تدريبه الأول استعدادا لوديتي الكويت (صور)

أدى منتخب الشباب تحت ٢٠ سنة لكرة القدم أول تدريباته اليوم تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني، وذلك مع بدء معسكره المفتوح بمشروع الهدف بمدينة ٦ أكتوبر استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم فى تشيلي من ٢٧ سبتمبر إلى ١٩ أكتوبر القادمين.

ويلعب الفراعنة في المونديال ضمن المجموعة الأولى التي تضم تشيلي “المستضيف”، نيوزيلندا واليابان.

أحمد حسن يحضر مران منتخب الشباب

شهد التدريبات الكابتن احمد حسن الصقر عضو اللجنة الفنية والكابتن عصام الحضري المشرف على مدربي حراس المرمي فى كل المنتخبات باستثناء المنتخب الأول..

عيد ميلاد علاء عبده المدرب العام

وعلى هامش المران حرص أفراد الجهاز الفني واللاعبون على تهنئة الكابتن علاء عبده المدرب العام بذكري عيد ميلاده وسط أجواء عمتها المحبة وروح الفريق الواحد.

مباراتان وديتان أمام الكويت

وانتظم فى التدريبات كل اللاعبين المعلن أسمائهم باستثناء الحارس عبد المنعم تامر الذى حصل على إذن من الجهاز الفني طبقا لتصريحات حمادة أنور المدير الإداري للمنتخب..هذا ومن المقرر أن يتحلل المعسكر مباراتان وديتان لمنتخب الشباب مع منتخب الكويت الأوليمبي يومي ١٧ و٢٠ يوليو الجاري.

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