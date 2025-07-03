أخبار مصر اليوم: شروط الحصول على معاش ربات المنزل 2025.. الأرصاد تعلن تلاشي فرص سقوط الأمطار.. تحقيق عاجل في فضيحة اختلاس التعاون

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

شروط الحصول على معاش ربات المنزل 2025

أتاح قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019 الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية دون الحاجة إلى وظيفة رسمية أو صاحب عمل، مما يضمن لها معاشًا شهريًا عند التقاعد أو في حالات العجز، ويزداد البحث عن، شروط الحصول على معاش ربات المنزل 2025.

الأرصاد تعلن تلاشي فرص سقوط الأمطار واستقرار الأحوال الجوية

تتلاشى فرص تكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى يصاحب ذلك استقرار فى الأحوال الجوية ومن المتوقع ارتفاع نسب الرطوبة التى تعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس ليسود طقس مائل للحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

إعلان مهم من المعاهد الأزهرية في فلسطين للطلاب المتخلفين عن امتحانات نهاية الفصل الثاني

أعلنت إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين لطلابها في مراحل النقل من الصف الأول الإعدادي حتى الصف الثاني الثانوي عن عقد دورة جديدة (الدورة الثالثة) لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤م.

5 معلومات عن أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريا بتعيين أحمد سعد علي الشاذلي مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون المالية، كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بتعيين أشرف إبراهيم عطوة مجاهد، نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس.

بعد إقرار قانون الإيجار القديم، الدكتور محمد غنيم مهدد بإخلاء شقته رغم تاريخه الطبي الحافل

أثار الكاتب الصحفي بشير حسن، قضية مؤثرة تتعلق بالعالم المصري الكبير الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى ومؤسس مركز الكلى بجامعة المنصورة، الذي يعد من أهم المراكز الطبية المتخصصة في العالم، وهذا بعد إقرار قانون الإيجار القديم.

بعد انفراد فيتو، وزير البترول يفتح تحقيقًا عاجلًا في فضيحة اختلاس التعاون

علمت فيتو عن وجود أزمة داخل شركة التعاون للبترول بعدما انفردت فيتو الأسبوع الماضي بنشر تقرير بعنوان: النيابة العامة تحقق في واقعة اختلاس مليون و60 ألف جنيه من أموال التعاون للبترول.

قرار جمهوري بتعيين أشرف مجاهد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين أشرف إبراهيم عطوة مجاهد، نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس.

وزيرة خارجية النمسا تزور الهلال الأحمر وتشارك في تجهيز المساعدات الغذائية إلى غزة (صور)

استقبل الهلال الأحمر المصري، بياته ماينل رايزينجر، وزيرة خارجية النمسا، والسفير النمساوي بالقاهرة جورج بوستينجر، والوفد المرافق لهما.

الثقب البيضاوي يهدد بإنهاء الحياة، واستشاري يكشف سر الجلطة المخية الغامضة

الجلطة المخية الغامضة ، كشف استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، الدكتور محمد خضر، عن حالة غريبة، تحدث لـ 25% من الناس، وتسمى "الثقب البيضاوي"، الذي يؤدي لجلطة مخية غامضة، ما يشكل خطورة على حياة الإنسان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.