الخميس 03 يوليو 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم، ارتفاع الأمواج لـ 3 أمتار بـ 4 شواطئ

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على هذه شواطئ "مطروح، العلمين، الإسكندرية، السلوم"، بينما يصل ارتفاع الأمواج من 2:3 أمتار.

 

بعد ساعة من الآن، الأرصاد تحذر من ظاهرة مقلقة في طقس اليوم وتعلن موعد انتهائها

طقس اليوم، أمطار خفيفة على هذه المناطق

ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحرى وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من 2:3  درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة المحسوسة: 32

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 39
درجة الحرارة المحسوسة: 41

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 42

 

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا في الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك العديد من العوامل التى تؤثر في الطقس من أجل التنبؤ به وهي الضغط الجوي ودرجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاه الرياح والرطوبة والغيوم وهطول الأمطار.

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