انتهاء مناقشة مشروعات التخرج لطلاب البكالوريوس بمعهد تكنولوجيا النقل

انتهت الأسبوع الحالى أعمال مناقشة مشاريع التخرج لطلاب الفرقة الرابعة ب المعهد العالى لتكنولوجيا النقل بشعبتى الإشارات والوحدات المتحركة.



ناقش المشروعات لجان علمية وفنية تضم أساتذة الهندسة بالمعهد وبعض الجامعات المصرية، إضافة إلى مهندسين متخصصين من قطاعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وخبرات التدريب بالادارة المركزية لتنمية وإدارة المواهب بقطاع الموارد البشرية.



تضمن أعمال اللجان مناقشة الطلاب عن افكار المشروعات وأهميتها والجدوى الاقتصادية من تطبيقها. والمشاكل الفنية التى تعالجها،إضافة إلى تقييم أبحاث المشروعات، وإجراء التجارب العملية على النماذج الأولية لهذه المشروعات.



ووجهت الشكر لقيادات وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر.و قطاع الموارد البشرية، والإدارة المركزية لتنمية وإدارة المواهب، والمعهد العالى لتكنولوجيا النقل ومعهد وردان على الدعم الكريم.

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