تفاصيل تطوير أهوسة ونظام تشغيل النقل النهري

أعلنت وزارة النقل التفاصيل الكاملة لخطط تطوير ورفع كفاءة النقل النهري.

وقالت الوزارة إن قطاع النقل النهري يُعد أحد أهم وسائل النقل التي تتميز عن وسائل النقل الأخري بالعديد من المزايا من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة ويعتبر أكثر وسائل النقل آمانًا وأقلها حوادث واستهلاكًا للطاقة بالإضافة إلى خفض الإنبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة علي نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.

ووفق تقرير رسمي، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة لتطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كباري وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة وإدارة المجرى الملاحي لنهر النيل والوحدات النهرية إلكترونيًا

ومن أهمها:

 تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الإسكندرية عبر الرياح البحيري – ترعة النوبارية من هويس فم النوبارية حتي هويس المالح مرورًا بهويس كم 100 بطول 120 كم لتوفير غاطس يسمح بالملاحة الآمنة.

 جاري استكمال تطوير وازالة الاختناقات الملاحية بالطريق الملاحي القاهرة / أسوان.

 تم الانتهاء من إزالة الاختناقات الملاحية بالطريق الملاحي القاهرة – دمياط في المسافة من كم 953 كم حتي كم 1195 ( القناطر الخيرية – ميت غمر – ميناء دمياط ).

 تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الإسماعيلية ( تم إزالة الاختناقات الملاحية بترعة الإسماعيلية في المسافة من كم صفر كم حتي كم 50 المظلات – بلبيس، تم إعادة تأهيل عدد 2 كوبري " مسطرد – أبو زعبل " لتعديل الفتحات الملاحية من ثابتة الي متحركة ).

 تطوير الطريق الملاحي أسوان / وادي حلفا ( السودان) عبر بحيرة ناصر.

 تم تنفيذ مشروع نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS) وتم إجراء التشغيل التجريبي والبدء في دخوله الخدمة في المسافة من القاهرة حتي اسوان مع وضع اولوية للوحدات السياحية والفنادق العائمة.

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