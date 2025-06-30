صندوق بنك القاهرة الأول التراكمي للأسهم يكسر حاجز المليار جنيه

حقق صندوق بنك القاهرة الأول التراكمي (للأسهم) إنجازًا غير مسبوقًا، بتجاوزه حاجز المليار جنيه مصري في حجم الأصول، ليصبح بذلك من أكبر صناديق الأسهم في السوق المصري من حيث الحجم، ويدخل ضمن قائمة الصناديق المليارية الرائدة بالسوق.

وقال بهاء الشافعى نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة: إن هذا الإنجاز يؤكد التزام بنك القاهرة بدوره الريادي في تقديم حلول استثمارية متنوعة واحترافية، تدعم نمو الثروات وتحقيق أهداف المستثمرين، في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المصرية.

فيما أعرب عبد الحميد مرتجى رئيس قطاع الاستثمار أمناء الاستثمار ببنك القاهرة عن اعتزازه بما حققه صندوق بنك القاهرة الاول التراكمى من عوائد قياسية، حيث يُعد الصندوق من أوائل الصناديق الاستثمارية التي أُطلقها البنك منذ تأسيسه في عام 1995، ليواصل منذ ذلك الحين أداءً متميزًا انعكس في تحقيق عوائد تراكمية بلغت نحو 3,555% منذ تاريخ الإنشاء وحتى الآن. كما حقق الصندوق عائدًا بنسبة 32.9% خلال عام 2024، ليؤكد مكانته كأحد أفضل صناديق الأسهم أداءًا بالسوق المصري.

ويُدار الصندوق من خلال شركة هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار، إحدى كبرى الشركات المتخصصة في إدارة الأصول بالمنطقة، ما يعزز من كفاءة إدارة الصندوق واستدامة نتائجه المتميزة.

ويمتلك بنك القاهرة سجلًا حافلًا في مجال تأسيس وإدارة الصناديق الاستثمارية، حيث يضم تحت مظلته مجموعة من الصناديق الرائدة في مختلف التصنيفات، تشمل صندوق بنك القاهرة الثاني للسيولة (اليومي) ذو العائد التراكمي اليومي، والذي يلبي احتياجات المستثمرين الباحثين عن أدوات نقدية عالية السيولة، وصندوق الوفاق الإسلامي للأسهم، والذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويقدم فرصًا استثمارية في أسهم منتقاة، وصندوق بنك القاهرة لأدوات الدين (الثابت)، والذي يوفر خيارات استثمارية مستقرة في أدوات الدين الحكومية والخاصة.

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