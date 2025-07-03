الخميس 03 يوليو 2025
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محافظات

حملة مشتركة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية بالدقهلية (صور)

حملة تحليل مخدرات
حملة تحليل مخدرات بالمطرية. فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، الحملة المشتركة بين إدارة مرور الدقهلية، ومباحث المرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وحدة الكشف عن المخدرات برئاسة مجلس الوزراء، والمعامل المشتركة بوزارة الصحة "قسم معمل المخدرات"، للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، والمخالفات المرورية بعدد من المراكز.

 

وأكد محافظ الدقهلية، أن هذه الحملات تهدف إلى ضبط الحالة المرورية، والتأكد من سلامة السائقين وخلوهم من المواد المخدرة وصلاحيتهم للقيادة، حرصا على حياة وأرواح وسلامة المواطنين خلال تنقلهم من وإلى أماكن إقامتهم، كما تهدف إلى التفتيش على سلامة السيارات وصلاحيتها وسريان رخصها ورخص القيادة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط كل من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة 

وفي هذا السياق، قامت لجنة مكبرة، بشن حملة شملت تحليل مخدرات مفاجئ والتفتيش على المخالفات المرورية، وذلك بكمين تل ابن سلام المطرية بورسعيد.

وأسفرت عن ضبط كل من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة بعد عمل التحاليل اللازمة لهم، حفاظا على حياة وسلامة المواطنين أثناء قيادة السيارات، كذلك تم التفتيش من قبل إدارة المرور على سائقي السيارات بكل أنواعها وضبط المخالفين، والتأكد من تطبيق التعريفة المقررة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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