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رياضة

المصري البورسعيدي يمهد للإعلان عن ضم لاعب جزائري

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

يستعد النادي المصري البورسعيدي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لإعلان التعاقد مع اللاعب الجزائري منذر طمين لاعب النادي الرياضي القسنطيني عبر فيديو قبل الإعلان عن تفاصيل الصفقة.

 

 

ووصل الثلاثاء، الجزائري منذر طمين لاعب النادي الرياضي القسنطيني والمنضم حديثا للنادي المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية الي مدينة بورسعيد قبل الانضمام الي معسكر الفريق ببورفؤاد الخميس.

المصري يضم منذر القسنطيني

وضم النادي المصري منذر طمين لاعب النادي الرياضي القسنطيني مع إنهاء كافة الأمور المالية والتعاقدات.

ووجه الرياضي القسنطيني الشكر للاعب الجزائري مندر طمين: "شكرا على الأيام التي قضيتها في بيتك وحظ موفق في ناديك الجديد، سوف نشجعك حتى في مصر وإن شاء الله تكون هداف البورسعيدي".

دغموم يجدد للمصري

ونجح كامل أبوعلي رئيس النادي المصري في إنهاء المفاوضات مع الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق للتجديد للنادي وتم انهاء كافة الامور المالية للاعب عن طريق وكيله

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النادي المصري المصري منذر

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