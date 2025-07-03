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محافظات

مصرع عامل سقط من أعلى سقالة أثناء العمل بالغربية

مصرع عامل سقط من
مصرع عامل سقط من أعلى سقالة أثناء العمل بالمحلة الكبرى

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، حادثًا مأساويًا أودى بحياة عامل في منتصف العقد الرابع من عمره، وذلك بعد سقوطه من أعلى سقالة أثناء تأدية عمله في إحدى العقارات السكنية بمنطقة منشية الزهراء.

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وتلقى مدير أمن الغربية، إخطارًا من قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود بلاغ بمصرع أحد العمال إثر سقوطه من ارتفاع أثناء العمل.

وبالانتقال إلى مكان الواقعة، تبين أن الضحية يُدعى "أشرف شرارة"، 45 عامًا، ويعمل "مبيض محارة"، حيث اختل توازنه بشكل مفاجئ أثناء تشطيبات بأحد الطوابق العليا بالعقار، ما أدى إلى سقوطه من ارتفاع شاهق.

وتم نقل العامل إلى مستشفى المحلة العام في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته الخطيرة.

من جانبها، باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة، وجرى التحفظ على موقع الحادث، كما بدأت فرق المباحث في تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، تمهيدًا لاستكمال باقي التحقيقات.

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