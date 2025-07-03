جيش الاحتلال: اغتيال عنصر من فيلق القدس الإيراني في غارة قرب بيروت

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن تنفيذ غارة جوية دقيقة استهدفت عنصرًا تابعًا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قال إنه كان "متورطًا في تهريب الأسلحة من لبنان لصالح مجموعات موالية لطهران".

الغارة نُفذت قرب بيروت

وفقًا لبيان جيش الاحتلال، فإن الغارة وقعت قرب العاصمة اللبنانية بيروت، واستهدفت "عنصرًا نشطًا يعمل على تنسيق عمليات نقل السلاح داخل الأراضي اللبنانية وخارجها".

المستهدف يعمل لصالح فيلق القدس

وأضاف البيان أن المستهدف كان على ارتباط مباشر بقيادات في الحرس الثوري الإيراني، وتحديدًا في فيلق القدس، وأن العملية جاءت بعد "رصد ومتابعة دقيقة".

لا تعليق رسمي من إيران بعد

و لم يصدر أي تعليق رسمي من طهران أو من حزب الله اللبناني حول طبيعة الغارة أو هوية المستهدف، حتى الان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.