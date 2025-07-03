الخميس 03 يوليو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال: اغتيال عنصر من فيلق القدس الإيراني في غارة قرب بيروت

غارة إسرائيلية على
غارة إسرائيلية على بيروت، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن تنفيذ غارة جوية دقيقة استهدفت عنصرًا تابعًا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قال إنه كان "متورطًا في تهريب الأسلحة من لبنان لصالح مجموعات موالية لطهران".

 

الغارة نُفذت قرب بيروت

وفقًا لبيان جيش الاحتلال، فإن الغارة وقعت قرب العاصمة اللبنانية بيروت، واستهدفت "عنصرًا نشطًا يعمل على تنسيق عمليات نقل السلاح داخل الأراضي اللبنانية وخارجها".

 

المستهدف يعمل لصالح فيلق القدس

وأضاف البيان أن المستهدف كان على ارتباط مباشر بقيادات في الحرس الثوري الإيراني، وتحديدًا في فيلق القدس، وأن العملية جاءت بعد "رصد ومتابعة دقيقة".

 

لا تعليق رسمي من إيران بعد

و لم يصدر أي تعليق رسمي من طهران أو من حزب الله اللبناني حول طبيعة الغارة أو هوية المستهدف، حتى الان.

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