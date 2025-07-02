محافظ الدقهلية يكافئ رئيس وحدة ميت الفرماوي تقديرا لجهوده في التعامل مع الأمطار

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تكريم رضا أنور مصطفى رئيس الوحدة القروية بميت الفرماوي مركز ميت غمر بصرف مكافأة مالية، وذلك تقديرًا لجهوده المبذولة في رفع وكسح تجمعات مياه الأمطار على مدار يومين، وأكد المحافظ دعمه لكل النماذج المتميزة.

وثمن محافظ الدقهلية جهود رئيس الوحدة القروية بميت الفرماوي لتواجده الميداني منذ أمس حتى اليوم وحسن التعامل مع أزمة سقوط الأمطار بنطاق الوحدة القروية، وسرعة التعامل مع المشكلة، وأكد المحافظ على استمراره في دعم وتحفيز النماذج المجتهدة.

شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مجلس مركز ومدينة ميت غمر بالدقهلية حملات مكثفة لسحب وشفط تجمعات مياه الأمطار من شوارع القرية التي تعرضت أمس لموجة أمطار غزيرة.

ورصدت فيتو وقوف رضا أنور رئيس وحدة ميت الفرماوي التابعة لمجلس مدينة ميت غمر ليضرب أروع الأمثلة ويقف بين معدات الشفط منذ أمس وحتى اليوم يتابع اعمال الشفط لتجمعات المياه الغزيرة بالشوارع

وكانت قرية ميت الفرماوي تعرضت أمس لهطول أمطار غزيرة وتوقف لمحطة مياه الصرف الصحي مما تسبب في غرق الشوارع بمياه الأمطار والصرف الصحي ولم يتوان رئيس الوحدة منذ اللحظات الأولى وقف بداخل محطة صرف ميت الفرماوي حتى تم الانتهاء من أعمال الإصلاح في ساعات متأخرة منذ أمس وواصل العمل حتى اليوم لسحب مياه الأمطار.

ومن جانبه يتابع اللواء أنور عثمان يتابع استمرار سحب تجمعات مياه الأمطار بقري ميت الفرماوي دنديط ميت يعيش كفر سرنجا صهرجت الكبرى وأتميدة، في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشوارع والطرق لكسح مياه الأمطار، والتعامل الفورى مع أي طوارئ ناتجة عنها حرصًا على سلامة المواطنين، ولضمان عدم تعطيل الحركة المرورية، وذلك بعد أن تعرضت القرى لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار.

وأكد رئيس المدينة أن الأجهزة التنفيذية متواجدة على مدار الساعة، وأن رئاسة المركز في حالة استعداد لمواجهة أي طوارئ لحين عودة الحياة لطبيعتها.

وأشرف رئيس المدينة، على أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار بشوارع قرى ميت الفرماوي دنديط ميت يعيش كفر سرنجا صهرجت الكبرى وأتميدة.



جاء ذلك بعد أن شهدت تجمع كميات كبيرة من المياه وذلك لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، حفاظًا على سلامة المواطنين وتفاديًا لوقوع الحوادث المرورية، حيث أصدر تعليماته برفع تجمعات مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع، للتغلب على كميات المياه الموجودة بها وتهيئتها أمام حركة المارة.

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