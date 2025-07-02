الأربعاء 02 يوليو 2025
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خارج الحدود

هيئة الطيران المدني الفرنسية تعلن إلغاء الرحلات الجوية بمطارات باريس بسبب الإضراب

حركة الطيران بمطارات
حركة الطيران بمطارات باريس، فيتو

أعلنت هيئة الطيران المدني الفرنسية، أمس الثلاثاء، إلغاء رحلات جوية في مطارات باريس، بالإضافة إلى عدة مدن فرنسية أخرى، بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية.
 

وقالت المديرية العامة للطيران المدني يوم الثلاثاء، "بسبب الاضطرابات الاجتماعية، من المتوقع إلغاء رحلات جوية في مطارات نيس، وباسيا، وكالفي، وليون، ومرسيليا، ومونبلييه، وأجاكسيو، وفيجاري، وباريس-شارل ديجول، وباريس-أورلي، وبوفيه".


وأوضحت المديرية، أن إلغاء الرحلات الجوية سيبدأ يوم الخميس 3 يوليو، وهو أول أيام إضراب مراقبي الحركة الجوية.

في الأسبوع الماضي، أعلنت النقابات العمالية التي تمثل أكثر من 30 في المائة من مراقبي الحركة الجوية الفرنسية، أنها تخطط للإضراب يومي 3 و4 يوليو، للمطالبة بتحسين ظروف العمل، ووضع حد للنقص الهيكلي في الموظفين، والمشاريع الفنية الفاشلة، وسوء الإدارة.

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