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خارج الحدود

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتدشين عملية سياسية شاملة في سوريا

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره السورى، فيتو

جرى اتصال هاتفي مساء أمس الأربعاء بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وأسعد الشيبانى وزير الخارجية السورى.

التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية فى سوريا

استعرض الوزير الشيبانى مجمل التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في سوريا، حيث استمع الوزير عبد العاطي لتقديرات نظيره السوري بشأن التداعيات المتوقعة لرفع العقوبات الأمريكية على المجتمع السوري خلال المرحلة المقبلة، كما تناول أيضا الانتهاكات والتجاوزات الاسرائيلية المتكررة للسيادة السورية.

من جانبه، أكد الوزير عبد العاطي على دعم مصر لتدشين عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية، تحافظ وتدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وشرائحه، وتتبنى مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية. 

رفض مصر الكامل للانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للسيادة السورية 

كما أكد رفض مصر الكامل للانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للسيادة السورية أو المساس بوحدة وسلامة الأراضي السورية. 

ودار نقاش بين الوزيرين أيضا حول الجهود المبذولة في إطار مكافحة الأرهاب، حيث شدد الوزير على أهمية ان تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة.

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بدر عبد العاطي اسعد الشيبانى وزير الخارجية السورى لرفع العقوبات الأمريكية على المجتمع السورى الانتهاكات والتجاوزات الاسرائيلية

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