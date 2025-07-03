وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتدشين عملية سياسية شاملة في سوريا

جرى اتصال هاتفي مساء أمس الأربعاء بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وأسعد الشيبانى وزير الخارجية السورى.

التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية فى سوريا

استعرض الوزير الشيبانى مجمل التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في سوريا، حيث استمع الوزير عبد العاطي لتقديرات نظيره السوري بشأن التداعيات المتوقعة لرفع العقوبات الأمريكية على المجتمع السوري خلال المرحلة المقبلة، كما تناول أيضا الانتهاكات والتجاوزات الاسرائيلية المتكررة للسيادة السورية.

من جانبه، أكد الوزير عبد العاطي على دعم مصر لتدشين عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية، تحافظ وتدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وشرائحه، وتتبنى مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية.

رفض مصر الكامل للانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للسيادة السورية

كما أكد رفض مصر الكامل للانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للسيادة السورية أو المساس بوحدة وسلامة الأراضي السورية.

ودار نقاش بين الوزيرين أيضا حول الجهود المبذولة في إطار مكافحة الأرهاب، حيث شدد الوزير على أهمية ان تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.