الأهلي ينعى نجم ليفربول وشقيقه

نعي النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي علي منصة إنستجرام ديوجو جوتا، لاعب نادي ليفربول، وشقيقه أندريه سيلفا، لاعب نادي بينافيل، في حادث مأسوي.

وقال الأهلي في نعيه: "نشعر بحزن عميق لوفاة ديوجو جوتا، لاعب نادي ليفربول، وشقيقه أندريه سيلفا، لاعب نادي بينافيل، في حادث مأسوي. تتوجه تعازي جميع أفراد النادي الأهلي إلى عائلتيهما وأصدقائهما، ولكل من يرتبط بنادي ليفربول ونادي بينافيل، في هذا الوقت العصيب".

وفاة جوتا لاعب ليفربول

ولقى البرتغالي ديوجو جوتا نجم ليفربول الإنجليزي البالغ من العمر 28 عاما، وشقيقه أندريه مصرعهما صباح اليوم الخميس إثر حادث سير مروّع وقع في مقاطعة زامورا شمال غرب إسبانيا.

وكشفت مصادر أمنية إسبانية أن هوية جوتا وشقيقه أندريه قد تم التأكد منها من قبل زوجة نجم ليفربول روت كارودوسو التي هرعت إلى مكان الحادث بعد إبلاغها بالمأساة.

وكان أحد أقارب الأخوين هو من قام بتنبيه السلطات بعد أن لاحظ تأخرهما عن الوصول إلى بينافينتي كما كان متفقا، مما دفعه للاتصال بالشرطة.

وبعد التدقيق في الوثائق التي عُثر عليها بين حطام السيارة، تأكدت الجهات المختصة أن الضحيتين، مواطنان برتغاليان.

ورغم اشتعال السيارة التي كانا يستقلانها، تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ بعض المقتنيات الشخصية التي كانت داخل السيارة، وتم تسليمها لاحقًا إلى روت كارودوسو.

ونظرًا لهول المأساة، طلبت الشرطة، توفير دعم نفسي عاجل لزوجة اللاعب التي انهارت بعد تأكيد الخبر.

وأوضحت روت للشرطة أن جوتا وأندريه كانا يخططان لقضاء الليلة في مدينة بينافينتي الإسبانية، ومن ثم مواصلة رحلتهما صباح اليوم الخميس إلى ميناء سانتاندير، حيث كان من المقرر أن يستقلا عبارة متجهة إلى بورتسموث جنوب إنجلترا.

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