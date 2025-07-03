الخميس 03 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي ينعى نجم ليفربول وشقيقه

ديوجو جوتا وشقيقة
ديوجو جوتا وشقيقة

نعي النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي علي منصة إنستجرام ديوجو جوتا، لاعب نادي ليفربول، وشقيقه أندريه سيلفا، لاعب نادي بينافيل، في حادث مأسوي.

وقال الأهلي في نعيه: "نشعر بحزن عميق لوفاة ديوجو جوتا، لاعب نادي ليفربول، وشقيقه أندريه سيلفا، لاعب نادي بينافيل، في حادث مأسوي. تتوجه تعازي جميع أفراد النادي الأهلي إلى عائلتيهما وأصدقائهما، ولكل من يرتبط بنادي ليفربول ونادي بينافيل، في هذا الوقت العصيب". 

 

وفاة جوتا لاعب ليفربول
 ولقى البرتغالي ديوجو جوتا نجم ليفربول الإنجليزي البالغ من العمر 28 عاما، وشقيقه أندريه مصرعهما صباح اليوم الخميس إثر حادث سير مروّع وقع في مقاطعة زامورا شمال غرب إسبانيا.

وكشفت مصادر أمنية إسبانية أن هوية جوتا وشقيقه أندريه قد تم التأكد منها من قبل زوجة نجم ليفربول روت كارودوسو التي هرعت إلى مكان الحادث بعد إبلاغها بالمأساة.

وكان أحد أقارب الأخوين هو من قام بتنبيه السلطات بعد أن لاحظ تأخرهما عن الوصول إلى بينافينتي كما كان متفقا، مما دفعه للاتصال بالشرطة.

وبعد التدقيق في الوثائق التي عُثر عليها بين حطام السيارة، تأكدت الجهات المختصة أن الضحيتين، مواطنان برتغاليان.

ورغم اشتعال السيارة التي كانا يستقلانها، تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ بعض المقتنيات الشخصية التي كانت داخل السيارة، وتم تسليمها لاحقًا إلى روت كارودوسو.

ونظرًا لهول المأساة، طلبت الشرطة، توفير دعم نفسي عاجل لزوجة اللاعب التي انهارت بعد تأكيد الخبر.

وأوضحت روت للشرطة أن جوتا وأندريه كانا يخططان لقضاء الليلة في مدينة بينافينتي الإسبانية، ومن ثم مواصلة رحلتهما صباح اليوم الخميس إلى ميناء سانتاندير، حيث كان من المقرر أن يستقلا عبارة متجهة إلى بورتسموث جنوب إنجلترا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي جوتا ديوجو جوتا ليفربول أندريه سيلفا

مواد متعلقة

تحصين القلعة الحمراء.. الأهلي يحمي نجومه من الإغراءات الخارجية.. تمديد عقد عاشور بسبب الدوري السعودي.. رفض رحيل وسام أبو علي.. وتعديل عقود ديانج وعطية وكوكا وشوبير

كيف تم التعرف على جوتا وشقيقه بعد مصرعهما حرقا؟

الأكثر قراءة

لحظة احتراق سيارة جوتا لاعب ليفربول الراحل (فيديو)

سر توجه ديوجو جوتا إلى ميناء سانتاندير الإسباني قبل مصرعه

ضبط 3 شباب اعتدوا على فتاة في الشارع بالإسكندرية بهدف "التريند"

مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادي الشمس في حادث سير

أحمد الشاذلي مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون المالية

مدة غياب مروان عطية عن الأهلي بعد خضوعه لعملية جراحية

بعد انفراد فيتو، وزير البترول يفتح تحقيقًا عاجلًا في فضيحة اختلاس التعاون

قرار جمهوري بتعيين أشرف مجاهد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس

خدمات

المزيد

تفاصيل تمويل شراء السيارة النقل الدبابة في البنك الزراعي

تباين في أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس ببورصة الدواجن

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 3 يوليو 2025 (آخر تحديث)

قفزة في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

ابتدينا.. أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم استخدام المناديل المبللة "Water Wipes" في الوضوء؟ الإفتاء ترد

تفسير حلم السوق في المنام وعلاقته بوجود مشاكل مالية

أبرزها استشهاد الإمام الحسين، أحداث وقعت في يوم عاشوراء

المزيد
الجريدة الرسمية