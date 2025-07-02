الخارجية الأمريكية: قرار إيران تعليق تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية غير مقبول

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير مقبول.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أنه على إيران التعاون الكامل دون تأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس، في مؤتمر صحفي، إن "اختيار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت تتاح لها فيه فرصةٌ سانحةٌ لعكس مسارها واختيار طريق السلام والازدهار غير مقبول".

وبينت أن "الشرق الأوسط تغير جذريا للغاية قبل أسبوعين، لقد تغير إلى الأبد، وأمام الولايات المتحدة فرصة في خضم هذا العالم الجديد، لاتخاذ قرار مختلف والرئيس متفائل".

وأضافت: "يجب على إيران التعاون الكامل ودون تأخير، كما يجب عليها الامتثال الكامل لاتفاقية الضمانات الخاصة بها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، بما في ذلك تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمعلومات اللازمة لتوضيح وحل الأسئلة القديمة المتعلقة بالمواد النووية غير المُعلنة في إيران، بالإضافة إلى توفير وصول غير مقيد إلى منشأة التخصيب".

وبينت: "نتطلع إلى مزيد من التقارير التفصيلية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول هذا الموضوع، ومن الجدير بالتكرار أننا حققنا تقدمًا هائلًا في هذا الصدد من خلال قيادة دونالد ترامب، وإيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا".

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