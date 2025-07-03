نجاح فريق طبي بطوارئ فاقوس في إنقاذ مسنة من ورم سرطاني بالبنكرياس

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح الفريق الطبي بطوارئ مستشفى فاقوس في إنقاذ مريضة ٧٠ عامًا تعاني من ورم سرطاني برأس البنكرياس.

ورم سرطاني برأس البنكرياس



قالت وزارة الصحة إنه حضرت مريضة 70 سنة كانت تعاني من اصفرار بالجلد وارتفاع نسبة الصفراء بالدم، وبينت الفحوصات وجود ورم سرطاني برأس البنكرياس، وتم عمل جميع الأشعات والتحاليل التي أثبتت قابلية الورم للاستئصال الجراحي.



إجراء عملية استكشاف جراحي للبطن

واكدت انه تم تحضير المريضة للعمليات حيث تم إجراء عملية استكشاف جراحي للبطن، وتم إجراء عملية ويبل وهي العملية الكلاسيكية لجراحات أورام البنكرياس والتي يتم فيها استئصال رأس البنكرياس والإثني عشر وجزء من المعدة وجزء من القناة المرارية بالمرارة وإعادة التوصيل.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن المريضة الآن في العناية المركزة تحت المتابعة وبحالة جيدة.

وكشفت وزارة الصحة عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى السنبلاوين العام في عمل قسطرة طرفية لإذابة جلطة بشريان الفخذ وتوسيعه والإنقاذ من البتر لمريضة تبلغ 80 عاما

إنقاذ مريضة من البتر تبلغ 80 عاما



قالت وزارة الصحة: حضرت المريضة التي تبلغ من العمر 80 عامًا بتاريخ مرضي بمرض السكر والضغط وفشل في عضلة القلب، مصابة بجلطة حادة متأخرة في شرايين الساق اليسرى، وتم عمل الدوبلكس وأشعة مقطعية بالصبغة، أظهرت وجود انسداد حاد بشريان الفخذ والشريان المقبضي الأيسر، وذلك نتيجة وجود جلطات حادة بشرايين الساق.

وأضافت: “على الفور دخلت المريضة إلى غرفة العمليات، وباستخدام جهاز السي-ارم، وتم إجراء تخدير موضعي بسبب كفاءة عضلة القلب التي تمنع من التخدير العام حفاظًا على حياة المريضة كما تم إذابة الجلطات بواسطة قسطرة إذابة الجلطات fountain catheter) وأمبولات إذابة الجلطات (اكتيليز) بدون فتح جراحي بسبب تأخر حالة القدم”.



وأشارت إلى أنه تم تصوير الشريان مرة أخرى بعد 24 ساعة والذي بين اختفاء وإذابة الجلطات تمامًا وإعادة التروية الدموية الكاملة للساق وإنقاذ الساق من البتر.

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