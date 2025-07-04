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سياسة

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس يهوذا

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس يهوذا أحد السبعين رسولًا.

قصة القديس يهوذا

استشهد القديس يهوذا (قيل أن يهوذا هو الملقب لدلوس أوتداوس وهو شقيق يعقوب ويوسي وسمعان أبناء مريم زوجة كلوبا "حلفي" خالة السيد المسيح. أحد السبعين تلميذا، وكاتب الرسالة المعروفة باسمه في العهد الجديد المملوءة من كل حكمة ونعمة. 

بشر في بلاد العرب واستقر في بلاد العجم حيث بشر في مدن كثيرة وفي الجزائر وبني فيها كنيسة ومضي إلى الرها وشفي أبجر ملكها من مرضه ثم عمده وكان معه سمعان القانوي، عزم القائد برداين أن يقوم بحرب ضد الهند واستشار السحرة فلم يأتوه بنتيجة. 

فقالا له الرسولان "سيأتيك رسول من الهند لعقد صلح" وبالفعل تم هذا فأطلق للرسولين حرية التبشير. ثم دخلا مدينة أراط وبشرا فيها وعمد كثيرين من أهلها فقبض عليها واليها وعذبها بكل نوع ثم رموه بالسهام فأسلم روحه الطاهرة، ونالا إكليل الشهادة صلاتها تكون معنا.

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