بعد "يا قمر"، عمرو دياب يجدد تعاونه مع مصطفى حدوتة بـ"قفلتي اللعبة" (فيديو)

جدد المطرب عمرو دياب تعاونه مع الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة، في ألبومه الجديد “ابتدينا”، والذي طرحه منذ قليل، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصات الرقمية المختلفة.

أغنية قفلتي اللعبة

ويتعاون الهضبة مع مصطفى حدوتة في أغنية “قفلتي اللعبة” ألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وتقول كلمات الأغنية:

خدتي من قلبي الدقات وخدتي م الروح سحرها

خدتي من وقتي الساعات وخدتي م العين ننها

خدتي م الأرض الثبات خدتي م السما نجمها

خدتي من كل الحاجات أحلى حاجه بحبها

قفلتي اللعبه بجمالك قفلتي اللعبة

عجباكي اللعبه ما براحه قلبنا مش لعبة

قفلتي اللعبه بجمالك قفلتي اللعبة

عجباكي اللعبه ما براحه قلبنا مش لعبة

عمرو دياب ومصطفى حدوتة

ويأتي ذلك بعدما تعاون الهضبة مع حدوتة في ألبوم “مكانك” والذي طرحه نهاية 2023، من خلال أغنية “ياقمر” والتي لاقت تفاعلا كبيرا وقتها.

أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد

ويضم ألبوم عمرو دياب الجديد 15 أغنية متنوعة، وهي: “ابتدينا”، “خطفوني”، “يالا”، “ماليش بديل”، “ارجعلها”، “دايما فاكر”، “شايف قمر"، “إشارات”، “خبر أبيض"، “قفلتي اللعبة”، “ماتقلقش”، “بابا”، “حبيبتي ملاك”، “يابخته"، “هلونهم”.

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