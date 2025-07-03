الخميس 03 يوليو 2025
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حوادث

حبس سيدتين لاتهامهما بسرقة مبلغ مالي من شقة بالمعادي

حبس متهمه
حبس متهمه

أمرت نيابة المعادي، بحبس سيدتين "إحداهما لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المعادي، لقيامهما بسرقة مبلغ مالي "عملات أجنبية" من الشقة محل عمل إحداهما، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وذلك 4 أيام على ذمة استكمال  التحقيقات.

وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشادهما تم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

وورد بلاغ لقسم شرطة المعادي بسرقة مبلغ مالي "عملات أجنبية" من الشقة محل عمل إحداهما وعلى الفور قامت قوات الأمن بقسم شرطة المعادي بإتخاذ اللازم وإعداد الأكمنة اللازمة وبالفعل نجحت قوات الأمن في ضبط المتهمين واقتيادهم لقسم الشرطة.

 

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

 

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