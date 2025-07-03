الخميس 03 يوليو 2025
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حوادث

حبس عصابة سرقة متعلقات المواطنين في مدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت  نيابة مدينة نصر بحبس تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين وسيدتين بتهمة سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بدائرة قسم الشرطة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


البداية عندما تلقت مباحث  قسم شرطة مدينة نصر بلاغات متعددة من المواطنين يفيديون بتعرض متعلقاتهم للسرقة من داخل سياراتهم أثناء توقفها بشوارع مدينة نصر.

على الفور كونت مباحث قسم شرطة مدينة نصر فريق بحث وتحري وتبين أن وراء ارتكاب تلك الجرائم تشكيل عصابي له معلومات جنائية ويقيم بمنطقة الزاوية الحمراء ويتخذ من دائرة قسم شرطة مدينة نصر مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.


عقب تقنين الاجراءات نجحت الأجهزة الامنية في ضبط المتهمين وتبين أنهم 3 عاطلين وسيدتين لهم معلومات جنائية وبحوزتهم 3 أسلحة بيضاء – دراجة نارية "المستخدمة في ارتكاب الواقعة".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

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