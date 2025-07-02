محافظ المنوفية يناقش موقف تسليم مشروعات حياة كريمة

ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية آخر مستجدات الموقف التنفيذي والتسليم النهائي لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمختلف القطاعات الخدمية لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لسرعة نهو المشروعات المتبقية وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز لنهو كافة المشروعات وفق التوقيتات الزمنية المحددة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية.

وحضر الاجتماع اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، رؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ووكلاء وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي، ومدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام، عدد من ممثلي الجهات المعنية المختصة بالقطاعات الخدمية وعدد من الشركات المنفذة.

وأكد محافظ المنوفية ضرورة المتابعة اليومية والتنسيق التام بين الجهات المختصة لتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء من كافة المشروعات المستهدفة بالمشروع القومي، موجهًا بعقد لقاء دوري بواقع كل أسبوعين لمتابعة الموقف العام لحجم الإنجاز بالمشروعات المتبقية والمنتهية وإجراءات التسليم النهائى، مكلفًا السكرتير العام والمساعد بالمتابعة المستمرة للموقف الحالي ومدى تلافى الملاحظات بشتى القطاعات وإعداد تقرير والعرض عليه لتذليل العقبات وسرعة اتخاذ اللازم.

وتم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الغاز، وكلف المحافظ شركة غاز مصر بالتنسيق مع الهيئة الهندسية بإنهاء الإجراءات اللازمة بمواقع العمل بقرى سهواج وكفر صراوة وشعشاع وشطانوف، وكذا عرض تفصيلي لموقف تشغيل الأسواق والمواقف النموذجية وعددًا من الوحدات الصحية بكفر الحما وساقية أبو شعرة وكذا قطاع الكهرباء وأهم المعوقات لسرعة تلافيها بقرى المركزين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، ناقش محافظ المنوفية الموقف التنفيذى لأعمال الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بقطاع الطرق بنطاق مركزى أشمون والشهداء، ومنها استكمال طريق 98 الحربي، وطريق 756 سنتريس - الفرعونية وطريق 16 من مزلقان العراقية وحتى عمروس وطريق 850 جريس - سمادون، ووجه المحافظ بتذليل العقبات وتكثيف الأعمال والمتابعة المستمرة، فيما تم استعراض موقف شبكات الصرف الصحى بكفر صراوة وشطانوف ودراجيل وساقية أبوشعرة والنعناعية، فضلًا عن موقف تسليم مشروعات الإطفاء ضمن المبادرة.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات الخدمية والأجهزة التنفيذية والمتابعة اليومية لضمان سرعة نهو الأعمال بشتى القطاعات، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير لأي مسئول بالجهاز التنفيذي يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفي وتعطيل عمليات التسليم تحقيقًا للصالح العام والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.