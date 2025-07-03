رجعتنا لأيام التسعينيات، رسائل الجمهور لعمرو دياب بعد طرح "ابتدينا"

تصدر المطرب عمرو دياب تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من طرح أحدث ألبوماته الغنائية "ابتدينا"، الذي أطلقه عبر موقع يوتيوب وعدد من المنصات الرقمية المتخصصة في الموسيقى.

وجاءت ردود أفعال الجمهور سريعة ومليئة بالحنين، حيث عبّر عشاق عمرو دياب عن إعجابهم الكبير بالألبوم، مؤكدين أن أجواءه تعيدهم إلى زمن التسعينات الذهبي، حين شكّل عمرو دياب جزءًا من ذاكرة أجيال بأغنياته الخالدة.

وكتب أحد المتابعين: "الألبوم رجّعنا أيام التسعينيات بحلاوتها"، فيما قال آخر: "الهضبة دايمًا بيراهن على التنوع وكسب الرهان.. أغاني الألبوم مختلفة وكأن كل واحدة بتحكي حكاية لوحدها".

ويضم ألبوم عمرو دياب الجديد 15 أغنية متنوعة من حيث اللون الموسيقي والكلمات، وجاءت القائمة كالتالي: "ابتدينا"، "خطفوني"، "يالا"، "ماليش بديل"، "ارجعلها"، "دايما فاكر"، "شايف قمر"، "إشارات"، "خبر أبيض"، "قفلتي اللعبة"، "ماتقلقش"، "بابا"، "حبيبتي ملاك"، "يابخته"، "هلونهم".

الهضبة تعاون في الألبوم مع نخبة من كبار الشعراء، أبرزهم: تامر حسين، بهاء الدين محمد، أحمد المالكي، محمد القاياتي، أيمن بهجت قمر، ومنة القيعي. أما على صعيد التلحين، فقد ضم الألبوم ألحانًا لكل من: عمرو مصطفى، محمد يحيى، عزيز الشافعي، مدين، وليد سعد، وإسلام زكي.

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