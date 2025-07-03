الخميس 03 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

صيف الهضبة 2025، "ابتدينا" يعيد عمرو دياب لألبومات الصيف بعد غياب 6 سنوات

عمرو دياب
عمرو دياب

يعيد ألبوم “ابتدينا” للمطرب عمرو دياب من جديد الهضبة لألبومات الصيف، وذلك بعد غياب استمر لقرابة الـ 6 سنوات، من آخر ألبوم طرحه في الصيف وتحديدا عام 2019. 

آخر ألبومات عمرو دياب في الصيف 

وكانت آخر ألبومات عمرو دياب في الصيف هو ميني ألبوم “أنا غير” والذي طرحه في صيف عام 2019، ليطرح بعدها الهضبة 3 ألبومات متنوعة وهي “سهران”، “يا أنا يا لا”، وأخيرا “مكانك”، غير أن كلها كانت في فصل الشتاء، مكتفيا بالأغاني السنجل فقط في الصيف خلال هذه السنوات. 

ألبوم ابتدينا 

 ويضم ألبوم عمرو دياب الجديد 15 أغنية متنوعة، يتعاون فيها الهضبة مع مجموعة من صناع المزيكا ومنهم تامر حسين وعزيز الشافعي ومحمد يحيي والموسيقار عادل حقي. 


وفي مفاجأة للجمهور، يقدم الهضبة من ألحانه وكلمات الشاعر بهاء الدين محمد الذي قدمه مع العديد من النجاحات في مسيرته ومن أبرزهم؛ يدق الباب، تنسى واحدة، لو عشقاني، أديني رجعتلك، وهي عاملة إيه دلوقت. 

وفي مفاجأة أخرى، يتعاون الهضبة مع الملحن عمرو مصطفى من جديد بعد فترة غياب كبيرة بسبب الأزمة الشهيرة بينهما التي تسببت في انقطاع الود لسنوات. 

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