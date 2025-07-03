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رياضة

احتفلنا معك قبل أيام، رونالدو ينعى نجم ليفربول ديوجو جوتا

جوتا
جوتا

نعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي مواطنه ديوجو جوتا لاعب ليفربول الراحل إثر حادث سير صباح اليوم الخميس في إسبانيا.

رونالدو ينعى جونا

وكتب رونالدو عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي: "لا يمكن أن يكون هذا حقيقيًا. .. كنا معًا في المنتخب الوطني حتى وقت قريب، وكنت قد تزوجت لتوك.. أبعث لعائلتك وزوجتك وأولادك بأحر التعازي وأتمنى لهم كل القوة في العالم..أعلم أنك ستكون دائمًا معهم في قلوبهم.. ارقد بسلام يا ديوجو وأندريه، سنفتقدكم جميعًا".
 

وأصدر نادي ليفربول الإنجليزي بيانا رسميا حول وفاة لاعبه ديوجو جوتا في حادث آليم اليوم الخميس في إسبانيا.

بيان من نادي ليفربول 

وقال ليفربول في بيانه: “نادي ليفربول يعلن عن حزنه العميق إثر وفاة ديوجو جوتا المأساوية.. النادي تلقى خبر وفاة اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا إثر حادث سير في إسبانيا، حيث توفي شقيقه أندريه أيضًا”.

وتابع البيان: "لن يصدر نادي ليفربول أي تعليق آخر في الوقت الحالي ويطلب احترام خصوصية  ديوجو وأندريه وأصدقائه وزملائه وموظفي النادي خلال هذه الفترة الصعبة.. وسنواصل تقديم دعمنا الكامل لهم".

ولقى البرتغالي ديوجو جوتا نجم ليفربول الإنجليزي مصرعه صباح اليوم الخميس إثر حادث سير مروّع وقع في مقاطعة زامورا شمال غرب إسبانيا.

وفاة ديوجو جوتا نجم ليفربول الإنجليزي

وبحسب ما أفادت به صحيفة “ماركا” الإسبانية فإن الحادثة وقعت عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع A-52، بالقرب من بلدية بالاسيوس دي سانابريا، عندما انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا لاعب ليفربول صاحب الـ 28 عامًا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، برفقة شقيقه أندريه (26 عامًا) وهو لاعب كرة قدم أيضًا عن مسارها، مما أدى إلى اصطدامها واشتعال النيران فيها.
 

ليفربول توج الموسم الماضي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في تاريخه، معادلًا بذلك رقم مانشستر يونايتيد كأكثر الأندية تتويجًا باللقب على مدار التاريخ.

وسجل جوتا، 65 هدفًا في مواسمه الخمسة مع ليفربول، وشارك في 182 مباراة وقدّم 22 تمريرة حاسمة، وفي الوقت نفسه، فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة خلال فترة وجوده مع ليفربول.

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